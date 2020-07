Le promesse tra amici si onorano sempre. Lo ha fatto un uomo del Wisconsin, che ha vinto 22 milioni di dollari e li ha divisi con il suo migliore amico. Il motivo? Un patto fatto quasi 30 anni fa, quando i due si erano promessi che, qualora uno di loro avesse vinto il Powerball, avrebbero diviso in due la somma.

Tom Cook, questo il nome del fortunato vincitore che, come sopra ricordato, ha deciso di dividere il premio con una persona per lui molto importante, il suo amico Joseph Feeney. La vincita risale al mese scorso e, come riportano i media, quando Tom ha chiamato Joseph per comunicargli il bellissimo evento quest’ultimo ha fatto fatica a credere alle proprie orecchie.

LEGGI ANCHE: Muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro: la commovente storia di un uomo e del suo fedele cane

Cosa faranno i due amici con i soldi

Cosa faranno i due amici con i soldi? Tom e Joseph, entrambi in pensione (Cook ha deciso di andarci dopo la vittoria alla lotteria, mentre Feeney aveva già chiuso da diversi anni il capitolo lavorativo della sua vita), non hanno progetti particolari, ma solo l’intenzione di passare tanto con la famiglia.

Ricordiamo che, avendo loro scelto di riscuotere il premio in contanti, la somma che hanno incassato è complessivamente pari a 16,7 milioni di euro, che si sono ridotti a 5,7 a testa dopo il pagamento delle imposte.

LEGGI ANCHE: Juliet, la donna che vive con il marito e un compagno più giovane di lei