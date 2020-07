Virginia Raggi tra relax e famiglia: sindaca in bikini sulla spiaggia di Anzio (VIDEO)

View this post on Instagram

A Ostia, nel Municipio X, siamo al lavoro per rendere le spiagge libere accessibili al 100% alle persone con disabilità. Ieri sera sono stata in una di queste spiagge, sottratta alla gestione della criminalità, riqualificata e restituita a tutti i cittadini. Insieme al nostro delegato per l’accessibilità universale Andrea Venuto, alla presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e al consigliere capitolino Paolo Ferrara abbiamo visto come sono stati realizzati gli scivoli per accedere agli arenili e i percorsi interni che permettono di muoversi e di raggiungere con facilità tutti i servizi: bagni, fontanelle, zone d’ombra. Abbiamo abbattuto le barriere architettoniche e le persone con disabilità possono già raggiungere senza difficoltà circa il 70% delle spiagge. Tra circa un mese dovremmo raggiungere l’accessibilità totale. Un grande risultato che si aggiunge all'importante lavoro di riqualificazione portato avanti su tutte le spiagge di Ostia. Abbiamo abbattuto diversi chioschi abusivi, siamo intervenuti per ripulirle e per restituirle ai cittadini più belle e decorose. Ringrazio il Municipio X per l’ottimo lavoro e per l’impegno che sta garantendo per far rinascere Ostia e il nostro litorale.