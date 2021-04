Vitello con due teste nasce nei Balcani (VIDEO)

L’allevatore Vasko Petrovski ha un animale molto speciale nella sua stalla nel comune di Lažec proprio al confine con la Grecia, nella Macedonia del Nord: una delle sue mucche Holstein di razza francese, ha dato alla luce un vitello con due teste a metà aprile.

Quando ha sentito i suoni tipici della vacca madre che partoriva, è corso subito nella stalla. Quando è arrivato, il contadino ha scoperto il giovane animale. I veterinari di una clinica vicina, subito avvisati, hanno esaminato il vitello e fatto una diagnosi fiduciosa: il vitello è sano. Può stare in piedi.

Ha due bocche, ma entrambe terminano nello stesso esofago. Il vitello ha anche un solo cervello: «Quando beve il latte con una bocca, l’altra fa gli stessi movimenti. I segnali di comando provengono dallo stesso centro nervoso», spiega a Newsflash il veterinario curante Sasho Gjorgjievski.

In ogni caso, dopo lo shock iniziale la piccola creatura ha conquistato il cuore del suo proprietario: «Voglio tenere il vitello finché vive». Non è così raro che i bovini nascano con due teste. Il fenomeno è chiamato ‘Dicefalia’ ed è descritta come una forma speciale di gemelli siamesi. La cellula uovo nell’utero non si divide completamente, a seguito della quale i corpi dei gemelli identici si fondono insieme.

Qualche anno fa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, si è verificato un caso simile in Austria. Un vitello con due teste, due nasi e quattro occhi è nato a Stroheim nel 2012. All’inizio il vitello stava bene, ma circa due settimane dopo il parto, è morto improvvisamente durante la notte. Ecco il video della tenera creatura che ha conquistato il cuore di migliaia di utenti dei social nel mondo: