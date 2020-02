Vitello nasce il giorno di San Valentino con un cuore sulla fronte (FOTO)

Quando le coincidenze sono così grandi che verrebbe da pensare che non lo siano. Però, ne prendiamo atto e ne diamo notizia. Anche perché è una bella storia.

Un vitello è nato venerdì mattina, 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, con un cuore perfetto sulla fronte. È successo nella Contea di Antrim, in Irlanda del Nord e l’animale è stato ‘battezzato’ con il nome di Be Me Valentine, figlio di Bridesmaid e Gold Top, come ci tiene a sottolineare il giornale britannico BelfastLive.

L’allevatore si chiama James McAuley e la sua fattoria si trova precisamente a Bushmills, un villaggio dove ha sede, tra l’altro, una storica distilleria.

LEGGI ANCHE: Collare traduce l’abbaio del cane.

James ha raccontato alla stampa locale di non avere mai osservato un segno così distinto in uno dei suoi animali: «Avevo visto macchie simili in passato, però è senza dubbio la data della sua nascita che sorprende. È stata mia madre a dire: ‘Guarda il cuore sulla testa!», proprio nel giorno della festa degli innamorati.

Ovviamente, il vitello è diventato immediatamente un’attrazione, soprattutto per i figli dell’allevatore, cioè Jack, Emily e Harry.

Il bovino è innegabilmente molto bello, non solo per la forma del cuore che ha sulla testa. Inoltre, come spiegato da McAuley, il vitello appartiene a una razza di bovini dal carattere docile e calmo, motivo per cui è un ottimo compagno di giochi per i più piccoli.

L’allevatore, però, è rimasto sorpreso per il successo avuto sui social media da Be Me Valentine: «Non riesco proprio a credere il modo in cui abbiano preso il volo le sue fotografie», ha detto. Eppure, il motivo è così chiaro…

LEGGI ANCHE: Perché il cane si scava la cuccia sul divano?