Vittorio Brumotti: età, vita privata, carriera, Instagram

Vittorio Brumotti è l’inviato di Striscia la Notizia, negli ultimi mesi bersaglio di attacchi e aggressioni violente proprio a causa delle sue inchieste. Classe 1980, quest’anno lo sportivo amante della bicicletta compie quarant’anni.

Ha collezionato riconoscimenti e raggiunto primati grazie alla passione per il bike trial, che coltiva dall’età di undici anni, e di cui è stato campione mondiale per ben dieci volte. Tra il 2008 e il 2010 ha conquistato ben sette Guinness World Records.

Noto per la sua rubrica 100% Brumotti, all’interno del programma satirico di Canale 5, si è occupato di temi come l’abuso edilizio e i traffici illeciti. Con conseguenti minacce e aggressioni, anche gravi. Emblematico è il caso dei danni all’auto e del colpo di pistola, durante un servizio al quartiere Zen di Palermo; o quello risalente allo scorso mese, a Monza, in cui è stato colpito con un coltello insieme al suo cameraman.

Vittorio Brumotti tifa Napoli, da quando lavora come inviato televisivo, e gli piacciono i tatuaggi: ne ha diversi in tutto il corpo, i più evidenti sulle braccia. Li ama a tal punto da avere inciso sottopelle, sul collo, “Brumotti”. È conosciuto anche con il soprannome di “Bombazza”, sempre a causa delle sue inchieste.

Il rispetto verso la giustizia lo ha preso dal padre carabiniere. Ha provato a scalare l’Everest, ma è stato fermato dal Governo nepalese a dieci giorni dall’inizio della sua ennesima avventura. I limiti certo non lo spaventano e tende sempre a superarli.

Molto attivo sui social, Instagram in particolare, fino al 2011 ha avuto una relazione con Roberta Armani, la nipote del famoso stilista (per il quale ha anche sfilato alla settimana della moda nel 2009). Dal 2012, e fino al 2017, ha una relazione con la ex velina Giorgia Palmas. Durante un’intervista ha raccontato quanto fosse stato difficile conquistarla: quasi un anno di corteggiamento.

Successivamente si è legato all’erede della San Benedetto Spa, il noto marchio di acqua minerale, Annachiara Zoppas. Non si sa dove viva, è spesso in giro per lavoro tra Milano e Roma. Di tanto in tanto, torna in Liguria, la sua terra d’origine.

