Vittorio Cecchi Gori: la sua nuova fiamma ha 32 anni

Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fiamma: a rivelarlo ci ha pensato il quotidano Libero. Secondo la testata, il cuore dell’imprenditore 78enne, ex di Rita Rusic e per tanti anni compagno di Valeria Marini, battere per un’attrice cubana 32enne di nome Barbara.

Cecchi Gori: come ha conosciuto la nuova fidanzata

A rivelare i dettagli relativi alla nuova relazione di Vittorio Cecchi Gori ci ha pensato Antonio De Luca, medico personale dell’imprenditore nonché suo caro amico.

De Luca, raggiunto dai giornalisti di Libero, ha raccontato che i due si sono conosciuti grazie a un’amica comune. Il medico, che ha trascorso le festività natalizie nella casa romana di Cecchi Goriai Parioli, ha dichiarato che, grazie a questa storia d’amore, “Vittorio ha ritrovato il sorriso”.

A quanto pare, l’ex marito della Rusic avrebbe grandi progetti professionali con Barbara. Forte desiderio del produttore sarebbe infatti il remake de Il Sorpasso, film storico frutto dell’epopea cinematografica di suo padre Mario e pellicola che ha visto recitare Vittorio Gassman. Nel nuovo progetto cinematografico, Barbara potrebbe avere un ruolo.

Questo nuovo capitolo della vita del produttore sembra proprio aver cancellato gli ultimi tempi, caratterizzati soprattutto dai problemi di salute.

