Vittorio Feltri, chi è la moglie Enoe Bonfanti?

Quello che si sa di Enoe Bonfanti non è tanto e lo si sa grazie ad alcune dichiarazioni da parte del marito, Vittorio Feltri. Si tratta della donna che gli ha ridato il sorriso dopo la morte prematura della prima moglie, subito dopo il parto.

La loro unione dura da oltre cinquanta anni e sembra essere molto solida. Un incontro arrivato in un momento difficile per il giornalista. La prima moglie, Maria Luisa, infatti, è morta molto giovane, lasciando un vuoto nella vita di Vittorio Feltri e delle due figlie (Saba e Laura). La donna è venuta a mancare dopo il parto.

Superato un periodo davvero buio, il direttore di Libero ritrova il sorriso con Enoe Bonfanti. Dalla loro unione nascono altri due figli, Mattia e Fiorenza. Nessuno della famiglia Feltri ama le luci dei riflettori e cercano tutti di mantenere tale la sfera privata. Una cosa si sa ed è certa: il matrimonio tra Enoe e Vittorio è tra i più duraturi tra i volti noti del panorama nazionale.

Vittorio Feltri e la figlia

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la donna abbia vissuto a Ponteranica Alta (in provincia di Bergamo) per tanto tempo, insieme ai suoi cari. La villa, immersa nel verde e lontana dal traffico cittadino, pare sia stata messa in vendita da Vittorio Feltri per agevolare un trasferimento nel capoluogo lombardo.

Le informazioni sulla donna non sono moltissime, quello che si sa è che a unirli, tra le altre cose, c’è un grande amore per i gatti. Lo stesso giornalista avrebbe definito la sua una famiglia di «gattolici»: non solo una passione, quindi, ma una vera e propria fede.