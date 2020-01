Vittorio Grigolo: la proposta di matrimonio in diretta ad All Together Now

Durante la trasmissione All Together Now, andata in onda giovedì 2 Gennaio su Canale 5, Vittorio Grigolo, uno dei tenori italiani più apprezzati della scena ha chiesto alla sua fidanzata Stefania Seimur di sposarlo.

Vittorio Grigolo nato il 19 Febbraio 1977 ad Arezzo è comparso prepotentemente nel piccolo schermo grazie al suo ruolo di Direttore Creativo nella trasmissione Amici, condotta da Maria De Filippi.

L’artista, 42enne, ha lasciato tutti di sasso quando durante la puntata si è chinato verso la giovane fidanzata e ha fatto intendere a tutto il pubblico quello che di lì a poco stava per accadere. Una proposta di matrimonio in diretta televisiva che ha lasciato sbalorditi tutti coloro che erano sul famoso ‘muro’ del game show di Canale 5.

Il cantante lirico è già stato sposato in passato con il direttore creativo Roshi Kamdar, bellissima donna nata in America ma di origini iraniane. Il matrimonio tra i due è terminato nel 2013. Dopo vari, veri o presunti, flirt (giravano anche voci riguardanti la sua omosessualità) Grigolo ha ritrovato l’amore accanto la sua fidanzata attuale (e futura sposa) Stefania.

Le voci del suo allontanamento dalla Royal Opera House a causa di presunte molestie sessuali ai danni di una corista non hanno scalpito il rapporto tra i due che adesso sembra essere più forte che mai.

Ecco il video della proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo a Stefania Seimur

CHI È STEFANIA SEIMUR

La fidanzata di Vittorio Grigolo è una modella e attrice che ha preso parte a diversi cortometraggi. Mamma di una bimba di 5 anni, il suo passato si incrocia con quello del calciatore marco Borriello con cui ha avuto una relazione. Inoltre, i più attenti, l’avranno notata tra le file della tramissione televisiva Grand Hotel Chiambretti

Adesso che il suo amato Vittorio ha deciso di chiederle la mano, auguriamo ad entrambi un futuro radioso e pieno di soddisfazioni.

