Vittorio Sgarbi, esclusione da tutti i programmi Mediaset dopo la lite con Barbara D’Urso

Vittorio Sgarbi, dopo aver litigato con la padrona di casa a Live-Non è la D’Urso è stato bandito da ogni programma Mediaset. La decisione, forse definitiva, arriva in seguito a quanto successo domenica 23 febbraio.

Sembra che il provvedimento arrivi dai piani alti e che al critico d’arte sia vietato l’ingresso negli studi di qualsiasi programma Mediaset. L’effetto si è notato subito, con l’assenza a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. E lo stesso veto è stato messo al programma CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti.

LEGGI ANCHE: Lite Sgarbi-D’Urso: come è partita e come si è evoluta

Quello che ha fatto arrabbiare Barbara D’Urso, e i dirigenti Mediaset, è stato il modo in cui Vittorio Sgarbi l’ha attaccata in diretta tv, durante la puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica scorsa.

Una vera e propria rissa verbale, durante la quale Stella Manente e Barbara D’Urso stessa sono state apostrofate con un «raccomandate da Berlusconi». Per il comportamento del critico d’arte, ritenuto inaccettabile, non è tardato ad arrivare il provvedimento.

Durante la lite, si è lasciato andare a offese molto pesanti come «incapace» e «v********o» nei confronti della conduttrice. Questo modo di agire ha spinto la dirigenza Mediaset a bandirlo da qualsiasi programma. E non sono serviti a nulla, almeno per il momento, i tentativi di Sgarbi di mediare con l’ufficio legale.

LEGGI ANCHE: Pietro Delle Piane chiede scusa a Barbara D’Urso: “Non volevo”

Sembra quindi che le espressioni colorite del critico d’arte non piacciano più. Hanno ritenuto che abbia passato il segno, e non gli sarà più permesso di apostrofare nessuno con l’ormai tormentone «capra, capra, capra!». Se alla fine Sgarbi riuscirà a spuntarla o meno non si sa, quello che è certo è che per qualche tempo non lo vedremo più sulle reti Mediaset.

LEGGI ANCHE: Pamela Prati contro Barbara D’Urso: ‘Guerra’ in TV.