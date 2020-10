Viviana Parisi, parla il padre Luigino: “Mia figlia è stata uccisa”

Luigino Parisi è il padre di Viviana, la DJ di origini torinesi trovata morta l’8 agosto scorso, poco lontano dall’autostrada Messina – Palermo, sulla collina di Caronia.

Intervenuto a Storie Italiane, su Raiuno, l’uomo ha detto: «Mia figlia è stata uccisa. Le indagini sono state superficiali. Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio».

Il padre della donna, morta insieme al figlio Gioele di 4 anni, i cui resti sono stati trovati il 19 agosto nella stessa zona, tra i cespugli, ha anche raccontato le fase successive all’allarme che hanno riguardato la famiglia Mondello del marito di Viviana: «Quel giorno sono stati chiamati perché mia figlia si era dispersa nel bosco e sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi».

LEGGI ANCHE: Viviana Parisi, il magistrato: “La signora era impaurita”

Il marito Daniele Mondello, invece, ha affermato: «Ad oggi niente colloca Viviana su quel traliccio. Non ci sono impronte digitali, non ci sono tracce ematiche, non ci sono tracce biologiche. Niente di niente».

L’uomo, che è DJ come la moglie defunta, ha contestato anche le ricerche e le indagini.

LEGGI ANCHE: Viviana Parisi, parla il padre: “Non avrebbe mai ucciso Gioele”