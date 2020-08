Viviana Parisi, si cerca Gioele e le sensitive si offrono per dare una mano

Undicesimo giorno consecutivo per le ricerche del piccolo Gioele Mondello, 4 anni, scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre 43enne Viviana Parisi, la Dj trovata morta nelle campagne di Caronia nei pressi dell’autostrada A 20 Messina Palermo.

Circa 70 persone tra vigili del fuoco, polizia, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza stanno battendo la campagne di Caronia dove è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Le ricerche, dopo alcuni video che attesterebbero la presenza del bimbo con la madre a Caronia, si stanno concentrando nei luoghi vicini al ritrovamento per spingersi fino a dove, secondo i soccorritori, un bimbo di 4 anni impaurito poteva arrivare in una fitta boscaglia.

I ricercatori stanno decespugliando gran parte del territorio per agevolare le ricerche e stanno utilizzando cani molecolari e per la ricerca di persone morte e droni.

Alcune sensitive si sono offerte per dare una mano per trovare il piccolo Gioiele. Ieri una sensitiva del Friuli Venezia Giulia ha contattato uno dei soccorritori per chiedere di essere contattata. «Posso sapere il luogo in cui si trova il bambino», ha detto la donna.

«Per favore contattatemi, perché posso darvi una mano». Anche nei giorni scorsi, erano arrivate altre segnalazioni di sensitive. Come Rosa Maria Laboragine che avrebbe dato alcune indicazioni, che sarebbero al vaglio degli inquirenti. «Hanno entrambi gli occhi chiusi, vedo acqua e medicine – ha detto – Cercate vicino all’acqua. Vedo anche una borsa marrone e la donna con una macchia nera nella testa, come se avesse avuto un black out». Fino a questo momento i soccorritori hanno scandagliato anche tutti i pozzi e i laghetti nelle vicinanze. Ma senza risultato.

