Walter Nudo ha un nuova fidanzata: si chiama Roberta

È un classicone dei fidanzati farsi la foto di Natale davanti all’albero illuminato. Magari da mettere online su Facebook o Instagram per suggellare pubblicamente un amore o informare addirittura che è nato e che c’è qualcosa di nuovo nella vita di due persone che si sono trovate.

E allora foto su Instagram per Walter Nudo e Roberta Nigro, la donna che da qualche mese è al fianco del vincitore del Grande Fratello Vip 3. Nudo ha postato il loro primo scatto seduti accanto all’albero di Natale: «Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta».

Non si hanno molte informazioni sulla ragazza, se non che abbia 42 anni e che è una dipendente Mediaset. Tra i due sarebbe scoccata la scintilla qualche mese fa, con Chi che aveva immortalato i primi scatti della nuova coppia.

Il trionfatore del Grande Fratello Vip 3 ha ormai dimenticato la relazione con Celine Mambour, stilista francese sposata nel 2010 con rito civile. All’epoca della sua partecipazione al reality show della rete ammiraglia del Biscione, il conduttore aveva rivelato di essere ancora molto innamorato della donna, nonostante si fosse rifiutato di fornire dettagli circa la loro separazione e del lungo periodo di astinenza sessuale praticato. Nudo ha due figli, Elvis e Martin Carlos, nati dalla precedente relazione con Tatiana Massara.

Negli scorsi giorni Walter Nudo, che ormai comunica col suo pubblico solo tramite Instagram, a ha parlato dei due ictus che lo hanno colpito qualche mese fa e di come la sua vita sia cambiata. Dopo quell’esperienza, l’ex attore ha capito che il tempo è la cosa più importante che abbiamo e non val la pena sprecarlo dietro alle stupidaggini.

«La vita è troppo corta, ragazzi, per poter stare dietro alle cazzate – ha detto nella clip – Non voglio più perdere tempo nelle mie cose ed è esattamente il motivo per cui ho fatto determinate scelte nel mio lavoro». Poi si è rivolto ai suoi follower: «Non dovreste perderlo neanche voi nel fare o nel pensare cose che non vi fanno star bene. Provate a pensare a quello che vi fa star bene a prescindere da quello che succede fuori».

Non è dato sapere, ancora se Nudo, nei prossimi giorni, parteciperà come ospite speciale al Grande Fratello Vip. A quanto pare ci sono delle trattative in corso con Mediaset e con il conduttore Alfonso Signorini, che gradirebbe avere Walter al suo fianco per una puntata.

