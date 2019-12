Wanda Nara dal resort alle Maldive fa impazzire i fan: ecco lo scatto su Instagram

È tempo di vacanze e di relax e sono moltissimi i VIP che hanno deciso di staccare la spina per godersi le meritate vacanze di fine anno (beati loro che se lo possono permettere). È quindi un susseguirsi di foto e video quello che viene mostrato ultimamente nei profili di tantissimi VIP.

La donna che sta facendo più parlare di se negli ultimi giorni è sicuramente Wanda Nara che con le sue inquadrature non lascia molto spazio all’immaginazione e catalizza l’attenzione di tutti i followers di Instagram. Proprio qualche minuto fa la giovane showgirl ha pubblicato un post degno di nota:

Il bomber Mauro Icardi e sua moglie Wanda insieme ai 5 figli hanno deciso di trascorrere le vacanze al Baglioni resort, un hotel a 5 stelle che sorge sull’isola di Magau ed è composto da ben 96 ville circondate da un paesaggio mozzafiato.

Sembrerebbe inoltre che la famiglia Icardi sia in ottima compagnia: nella stessa struttura ci sono ospiti l’ex capitano della Roma Francesca Totti e la moglie Ilary Blasi che hanno deciso, insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel di trascorrere lì gli ultimi giorni del 2019.

In seguito alla pubblicazione del post non sono mancati i commenti dei numerosissimi fan (oltre 5,9 milioni) che l’hanno riempita di complimenti in virtù delle ottime forme mostrate sui social.

La bellissima Wanda sa come attirare le attenzioni su di se e lo dimostra pubblicando numerosi scatti delle sue vacanze mostrandosi in diverse pose decisamente accattivanti. È bene che si riposi dato che il 2020 sarà un periodo molto ricco di impegni. È infatti già confermata la sua presenza come opinionista all’interno della trasmissione Grande Fratello Vip insieme al cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

Sarà davvero molto interessante notare come si comporterà la strana coppia durante la trasmissione. Non resta che attendere il 7 gennaio 2020, giorno in cui il Grande Fratello Vip debutterà sulle reti Mediaset.

