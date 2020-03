Wanda Nara lascia Parigi con la famiglia: l’attacco dell’ex marito Maxi Lopez

La showgirl, impegnata nella co-conduzione del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini e Pupo, viene pesantemente criticata da Maxi Lopez. Wanda Nara lascia Parigi non rispettando le direttive che impongono il rispetto della quarantena.

La donna vive in Francia con la famiglia e proprio durante le ultime puntate del reality è stata assente per evitare di correre rischi di contagio. Adesso, però, la moglie di Mauro Icardi, si sarebbe trasferita sul lago di Como in barba alle disposizioni ministeriali. Non tarda ad arrivare, per questo, la dura critica dell’ex marito.

«Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un Paese all’altro»: chiede Maxi Lopez.

E ancora: «Ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza considerare qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti, in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli?».

Poi conclude: «Mi indigna che tu non abbia una coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro. Perché oggi sei la madre di cinque creature, ma sembra che tu non l’abbia notato». Dure le parole di Maxi Lopex, giocatore del Crotone.

Wanda Nara lascia Parigi mettendo a rischio la salute dei propri figli. Ancora non è arrivata la replica alla dura accusa dell’ex marito, preoccupato per la salute dei bambini. Adesso non resta che aspettare e vedere quali sono le ragioni di un gesto, almeno all’apparenza, scellerato.

Ci si augura che, alla base di una decisione così rischiosa, ci siano delle motivazioni più che valide e che non ci siano state conseguenze per nessuno. Intanto il Paese continua a lottare contro un nemico invisibile: il Covid-19.

