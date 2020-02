WhatsApp è nel mirino degli hacker che hanno messo su quella che è stata definita la «Truffa di San Valentino». L’obiettivo è quello di rubare l’identità degli utenti (e sono tanti) del software di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo.

Chi in questi giorni ha ricevuto un messaggio sospetto da un numero sconosciuto deve mettersi in allarme e proteggere la propria privacy. L’obiettivo è quello di richiedere, e ottenere, un codice di sei cifre che arriva sul proprio cellulare entro pochi minuti e che dà la possibilità di recuperare dati sensibili personali.

Il raggiro, che ha avuto un boom negli ultimi giorni, in realtà è stato messo in piedi alla fine del 2019. Da qualche settimana, però, sono aumentate le segnalazioni da parte degli utenti che si sono visti sottrarre il proprio account WhatsApp.

Il truffatore per risultare credibile veste i panni di una persona che ha ritrovato il cellulare di un amico che abbiamo tra i contatti. Il codice richiesto non è altro che un’autenticazione. La condivisione dà libero accesso all’account.

Difendersi, però, è possibile e non difficile. Prima di tutto non bisogna rispondere e poi è bene bloccare il numero da cui riceviamo il messaggio. Inoltre, non è il caso di aprire link sospetti ed è consigliabile cancellare subito il pin.

In molti casi, infatti, l’obiettivo è quello di fare atterrare su siti che rubano i dati sensibili degli utenti o soldi dal conto corrente. Se per errore si è caduti nella trappola dei truffatori, la procedura di riappropriazione dell’account è molto semplice. Basta cancellare l’app di WhatsApp e installarla nuovamente. Anche gli sviluppatori sono a conoscenza di questa problematica e hanno pubblicato delle FAQ per dare informazioni utili a chi utilizza il software di messaggistica istantanea.

