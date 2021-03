WhatsApp, Instagram e Messenger down: problemi in tutto il mondo

Down di WhatsApp e Instagram contemporaneamente in diversi Paesi del mondo. Sono centinaia le segnalazioni, soprattutto su Twitter, di utenti di tutto il mondo per il blackout dell’app di messaggistica e del social network. Proprio su Twitter gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono immediatamente balzati in cima al tranding topic.

Facebook, Instagram e WhatsApp sono inservibili dalle 18,25 ora italiana. Le prime segnalazioni di disservizi sono state registrate sul sito Downdetector alle 18. I social e i servizi di messaggistica del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg (quindi anche Messenger di Facebook) non permettono di inviare e ricevere dati o danno errore in fase di accesso. Funzionano regolarmente Twitter e Telegram.