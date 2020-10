X Factor 2020, Emma Marrone elimina Roccuzzo e i social la prendono male

Sorpresa nell’ultima puntata di X Factor 2020, trasmessa ieri, giovedì 22 ottobre, su Skyuno. Emma Marrone, infatti, ha eliminato Roccuzzo, il giovane cantante siciliano che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato il pubblico a casa. L’eliminazione di Roccuzzo, infatti, è stata accolta negativamente sui social media.

Roccuzzo, tra l’altro, sta andando benissimo sui social media: il suo profilo Instagram cresce di ora in ora in termini di popolarità: ha già raggiunto i 92mila follower.

Inoltre, il video dell’esecuzione live di Roccuzzo del brano di Elisa Promettimi è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia su Facebook con oltre sette milioni di views:

Roccuzzo commuove Emma con “Promettimi” di Elisa a #XF2020 La magia della voce di Roccuzzo, le lacrime di Emma Marrone e noi completamente sciolti 🥺 Eccovi la cover di “Promettimi” di Elisa che ha incantato tutto #XF2020 👇 Pubblicato da X Factor Italia su Giovedì 1 ottobre 2020

Eppure, nonostante la prima esibizione live di Roccuzzo a X Factor abbia emozionato e commosso Emma Marrone, è stata proprio lei ad eliminarlo dal programma nella puntata andata in onda ieri dagli schermi di Sky, alla guida della squadra degli under uomini.

«Questa non è una sconfitta. Avrei voluto andare avanti nel percorso di XFactor perché ho tante cose da dire, ma continuerò a dirle da ora in poi –ha commentato Roccuzzo – Sto ricevendo migliaia di messaggi che mi danno la forza e fanno crescere in me la consapevolezza di voler andare avanti col mio sogno. Ora su tutte le piattaforme di streaming trovate il mio nuovo singolo “Ricominciamo da qui”… e allora ricominciamo da qui!»

Ricominciamo da qui, nuovo singolo di Roccuzzo, è disponibile su tutti i digital stores al seguente link.