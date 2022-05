X Factor 2022, dopo Fedez c’è l’annuncio del nuovo giudice: Ambra Angiolini

Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Quello di Ambra è il secondo nome annunciato per la giuria di #XF2022, dopo quello di Fedez, il cui ritorno al tavolo dello show di Sky prodotto da Fremantle è stato confermato negli scorsi giorni.

La carriera di Ambra Angiolini

Una carriera tra tv, cinema e musica quella della Angiolini, che ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri.

E ha scritto anche un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli). Tutto ciò le ha permesso di conquistare, tra gli altri, un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d’Argento 2017 e un Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i premi Flaiano e Persefone e, nella musica, quattro dischi di platino.

E gli altri due nomi?

Manuel Agnelli pare, quindi, l’unico nome confermato del quartetto delle due precedenti edizioni. Mentre, per quanto concerne l’ultimo giudice, si parla di Dargen d’Amico, il rapper che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Saremo e amico di Fedez.

