X Factor 2023, la situazione dopo il sesto rocambolesco live

Nella competizione arrivata al momento cruciale per Astromare, Angelica, SETTEMBRE, Stunt Pilots, Il Solito Dandy, SARAFINE e Maria Tomba, la prima fase ha visto gli Astromare uscire. Nella fase successiva, Angelica esce sconfitta da X Factor, seguita da SETTEMBRE nel ballottaggio finale contro Il Solito Dandy. La finale di X Factor 2023 si terrà giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ma cosa è successo nel corso di questo sesto live?

Il sesto Live molto atteso di X Factor 2023 è stato l’ostacolo ultimo prima della finale. I sette concorrenti si sono sfidati in due round: il primo con l’orchestra, il secondo con brani inediti. Gli Astromare, Angelica e SETTEMBRE sono stati eliminati, quest’ultimo dopo il confronto diretto con Il Solito Dandy. I finalisti assoluti del 7 dicembre saranno Il Solito Dandy, Maria Tomba, SARAFINE e gli Stunt Pilots.

Come abbiamo detto, i primi ad essere eliminati dalla competizione sul palco dell’Arena milanese di X Factor sono gli Astromare. La loro performance su “Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers non è riuscita a convincere il pubblico.

Dopo la prima eliminazione, Angelica, che faceva parte della squadra di Ambra e con gli Astromare, risulta eliminata dal voto da casa e, quindi, da X Factor 2023. È lei la concorrente meno votata che, in modo inaspettato, si ritrova fuori dalla competizione. Nel frattempo, SETTEMBRE si ritrova al ballottaggio con Il Solito Dandy.

Mentre la conduttrice congratula la giovane romana ventenne, sottolineando le sue notevoli capacità canore, Angelica non perde il sorriso e saluta tutti ringraziandoli: “È stata un’esperienza incredibile, assurda. Ho imparato molto, mi sono messa alla prova e mi sono affezionata a tutto, anche a questo palco”.

Il Solito Dandy porta al ballottaggio “1950” di Amedeo Minghi, mentre SETTEMBRE sfida con “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra. Questa volta, ad avere il giudizio finale sono i giudici, che all’unanimità decidono di salvare Il Solito Dandy, che diventa così il quarto finalista di questa edizione di X Factor.