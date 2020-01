(BV) Il pubblico del Grande Fratello VIP punta il dito contro Michele Cucuzza e Antonio Zequila. Il celebre giornalista e l’attore sono finiti nell’occhio del ciclone per una nomination studiata a tavolino e per via di alcune frasi su Patrick Ray Pugliese.

Le parole scioccanti contro l’highlander

Patrick Ray Pugliese, nella casa più spiata d’Italia nelle vesti di highlander, è finito in nomination e, a sua volta, ha nominato l’ex conduttore de La Vita in Diretta. Il giornalista non ha certo preso bene questa novità e ha commentato con la lapidaria frase “Questo lo sistemo io”.

A suscitare l’ira dei fan sono state anche alcune frasi di Zequila che, riferendosi proprio a Ray Pugliese, si è lasciato andare a esternazioni a dir poco pesanti. “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”: queste le parole che hanno scatenato l’ira degli utenti social, che hanno invocato la squalifica facendo riferimento anche al caso di Salvo Veneziano, costretto a lasciare la casa a seguito degli apprezzamenti a dir poco espliciti rivolti ad Elisa De Panicis.

La strategia per le nomination

Ad avere acceso ancora una volta la miccia della polemica nella casa di Cinecittà ci ha pensato pure la strategia relativa alle nomination messa in atto sempre da Cucuzza e da Zequila. Il primo, durante una conversazione con Adriana Volpe, ha rivelato di essersi messo d’accordo con l’attore ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi per portare al televoto Andrea Montovoli.

Secondo quanto rivelato dal sito Isa e Chia, Cucuzza avrebbe fatto questa scelta dopo aver subito, sempre tramite la nomination, un attacco da Montovoli. “Lui un attimo prima ha detto che mi avrebbe votato… quindi in un attimo io l’ho contro nominato… ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio: incredibile!”: anche queste parole hanno fatto insorgere i fan del reality, che hanno puntato il dito contro Signorini, accusato di stare adottando un approccio in generale troppo accomodante nei confronti delle nomination studiate a tavolino (l’altra a essere statapianificata, come ammesso da Barbara Alberti, è quella di Clizia Incorvaia).

LEGGI ANCHE: Grande Fratello VIP, Barbara Alberti in ospedale.