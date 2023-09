Zucca e patate al forno: il secondo autunnale saporito e gustoso

Zucca e patate cotte al forno sono un contorno autunnale molto gustoso e facilissimo da preparare. Per prepararle basterà sbollentare i due ingredienti per poi trasferirli in forno, in modo che vengano morbidi e non secchi. Si possono usare tutte le qualità di zucca e anche le patate sono tutte adatte, sceglile in base ai tuoi gusti. Scopriamo quali sono gli ingredienti necessari e qual è il procedimento per prepararli.

Difficoltà: molto facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Porzioni: 4

Ingredienti e preparazione del contorno autunnale per eccellenza: zucca e patate

600 g di patate

600 g di zucca

olio extravergine di oliva

sale grosso

rosmarino

Sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a pezzi, della dimensione che si preferisce ma non troppo grandi, altrimenti non si cuociono bene. Sbucciare la zucca, togliere i semi e tagliarla a pezzi, della stessa dimensione delle patate. Portare ad ebollizione una pentola con dell’acqua e salare. Cuocere zucca e patate per circa 5-10 minuti, fino a che non diventino morbide (basta fare la prova della forchetta). Dopo averle scolate, condire gli ingredienti con rosmarino e sale grosso, ponendoli in una ciotola e mescolando. Unire l’olio extravergine di oliva e mischiare tutto con un cucchiaio, fino a che gli ingredienti non siano ben amalgamati.

Una volta sbollentati zucca e patate, bisogna effettivamente completare la loro cottura in forno. Quindi versali in una teglia rivestita di carta da forno, distribuendoli bene e uniformemente su tutta la teglia. A questo punto cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 30 o 35 minuti. Saranno cotte quando saranno morbide all’interno ma dorate e croccanti all’esterno. Una volta sfornate possono essere servite in un vassoio o una ciotola. Il tuo contorno autunnale è pronto e perfetto per accompagnare delle cene gustose, a base di carne o di pesce. Buon appetito!