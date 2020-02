Zucchero, il patrimonio e gli incassi del cantante: a quanto ammontano?

Zucchero, cantante di origini emiliane che ha al suo attivo numerosi successi, è un nome nel panorama blues nazionale e non solo. Inoltre ha un patrimonio di tutto rispetto. La musica, infatti, gli frutta non poco. Il suo è un patrimonio tale da permettergli di vivere di rendita. Sono soprattutto i diritti SIAE sulle sue canzoni a dargli la massima tranquillità dal punto di vista economico.

Il cantante, con una carriera di quasi 50 anni, è apparso come ospite durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2020. Conoscere l’ammontare del suo patrimonio non è impresa facile, ma una cosa è certa: le cifre sono davvero significative.

Zucchero, che ha lanciato anche la figlia Irene, vanta collaborazioni nazionali e internazionali di tutto rispetto: da Eric Clapton a Stevie Ray Vaughan, da Jeff Beck a Brian May. Ha lavorato anche Ray Charles, Miles Davis, B.B. King, Bono, Sting, Peter Gabriel, Paul Young, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Insomma si tratta di un talento capace di varcare i confini dell’oceano.

Secondo indiscrezioni, il patrimonio ammonterebbe a 85 milioni di dollari. Cifre da capogiro, insomma, ma sicuramente meritate. Gli incassi dei suoi dischi parlano chiaro, ma anche i proventi dallo streaming musicale non sono da meno.

Su Spotify i suoi brani hanno raggiunto il record di ascolti. Da We Are The World (che detiene quasi 28 milioni di stream) a Baila Morena (in direzione 22 milioni). Basterebbero questi dati a far stare tranquilla la star del blues, ma non è solo questo il suo segreto.

Zucchero non è solo ricco, non si ferma mai e ha sempre fame di nuove avventure musicali: il suo ultimo disco – dal titolo D.O.C. – è uscito l’anno scorso. La sua carriera invece è cominciata nel 1968 e finora non si parla di ritiri dalle scene.