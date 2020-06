Zucchine ripiene con tonno, ricetta gustosa e versatile

Le zucchine ripiene con tonno sono sfiziose, fresche e veloci da preparare: un insieme di fattori che le rendono perfette per la stagione estiva alle porte. Qualche piccolo accorgimento e ingredienti di prima qualità e il gioco è fatto. Disponiamo dunque sul tavolo della cucina:

Quattro zucchine (700 g circa);

180 g di tonno sottolio;

50 g di olive taggiasche;

Capperi q.b.;

65 g di pangrattato;

Olio extravergine di oliva e sale q.b.

Per prima cosa laviamo con cura le nostre verdure e priviamole delle estremità. Dopodiché possiamo lessarle in abbondante acqua bollente, precedentemente salata. Sono sufficienti 8 o 10 minuti: il tempo che diventino sode all’esterno e morbide internamente. Quindi scoliamole e tagliamole per lungo in due.

LEGGI ANCHE: Crostata morbida con crema allo yogurt: la ricetta di un dolce perfetto per l’estate

Con l’ausilio di un cucchiaio o uno scavino (anche il dosatore per i gelati potrebbe essere un valido supporto, a seconda delle dimensioni delle zucchine), priviamole della polpa e mettiamola in un contenitore a raffreddare.

Successivamente incorporiamo anche il tonno, i capperi precedentemente dissalati e le olive taggiasche; un pizzico di sale e frulliamo in un mixer o un frullatore fino a ottenere in composto compatto ma cremoso.

Il pangrattato è fondamentale perché gli conferisce una maggiore consistenza. A questo punto mescoliamo con un cucchiaio. Adagiamo su una teglia rivestita con un foglio di carta forno le zucchine e procediamo alla farcitura con il ripieno appena fatto.

Aiutiamoci con un cucchiaio per compattare bene il tutto: durante la cottura, infatti, dobbiamo fare in modo che non ci siano fuoriuscite. Prima di infornare, spolveriamo con un po’ di pangrattato e aggiungiamo un filo d’olio. Forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 o 40 minuti (la tempistica varia a seconda della grandezza delle nostre zucchine ripiene con tonno). Una vera delizia!

LEGGI ANCHE: Gli asparagi fanno bene al cuore?