Roberto Mancini: età, Arabia Saudita, moglie, figli, compagno

Roberto Mancini è un allenatore di calcio ed ex calciatore di calcio italiano di grande successo. Attualmente è l’allenatore della nazionale dell’Arabia Saudita, mentre prima è stato a lungo l’allenatore della nazionale di calcio italiana. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla vita privata.

Roberto Mancini, chi è?

Roberto Mancini nasce a Jesi il 27 novembre 1964, quest’ anno compie 60 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Ha giocato a calcio per molti anni, di ruolo centro campista e attaccante ed è stato poi commissario tecnico della nazionale italiana, mentre attualmente è il C. T. della nazionale dell’ Arabia Saudita.

Dal 1981 al 2000 ha vestito la maglia di Bologna, Sampdoria e Lazio. In 19 stagioni ha accumulato ben 541 apparizioni in serie A, piazzandosi decimo nella classifica di tutti i tempi. Con 156 gol nella massima serie, alla pari di Gigi Riva e Filippo Inzaghi, si colloca ventunesimo nella graduatoria dei cannonieri.

Ha conseguito due titoli nazionali con la Sampdoria nel 1990/91 (notabile la sua partnership con Gianluca Vialli) e con la Lazio nel 1999/00, oltre a sei trionfi in Coppa Italia, due vittorie nella Supercoppa italiana e due successi nella Coppa delle Coppe. In Nazionale ha disputato 36 incontri (con 4 reti), contribuendo al terzo posto ai Mondiali di Italia ’90.

La sua carriera di allenatore è altrettanto illustre. Nel 2001, all’età di soli 37 anni, ha guidato la Fiorentina. Successivamente ha allenato la Lazio e l’Inter, vincendo tre scudetti consecutivi (uno dei quali assegnato a causa dello scandalo di calciopoli) e due Coppe Italia.

Nel 2009 è stato nominato allenatore del Manchester City, conquistando un campionato e una Coppa d’Inghilterra. Rimosso dall’incarico a maggio 2013, ha poi assunto la guida del Galatasaray a partire da settembre dello stesso anno, fino alla sua partenza nel giugno 2014.

Il 14 novembre 2014 è tornato ad allenare l’Inter, subentrando a Mazzarri, rimanendo in carica fino all’8 agosto 2016. Dal primo giugno 2017 ha ricoperto il ruolo di allenatore dello Zenit San Pietroburgo. Nell’anno successivo ha lasciato il club russo per diventare commissario tecnico della Nazionale. L’Italia di Mancini ha stabilito un nuovo record di imbattibilità con 37 partite consecutive senza sconfitte, ha vinto il campionato europeo 2020 ma non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali di Qatar 2022.

La vita privata

Roberto Mancini fino al 2015, è stato coniugato con Federica Morelli. Da questa unione sono nati tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. I due figli maschi hanno cercato di seguire le orme del padre. Il figlio maggiore, Filippo, ha giocato nelle giovanili regionali dell’Inter, mentre il secondogenito, Andrea, ha militato nell’Oldham Athletic, nel Valladolid e nei New York Cosmos. Camilla Mancini, invece, ha ottenuto una certa fama sui social media. Dopo la fine del primo matrimonio, Roberto Mancini ha avviato una nuova relazione con Silvia Fortini, avvocato a Roma, con cui il commissario tecnico della Nazionale si è unito in matrimonio nel 2018