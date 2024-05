Hotel Catania sul mare: i migliori per la tua vacanza

Collocata sul versante orientale della Sicilia, Catania è una meta turistica di primissimo piano, nonchè uno dei veri e propri “gioielli” della splendida isola italiana, e fin da tempi molto antichi è stata considerata un vero e proprio coacervo di culture ed influenze che sono ancora oggi individuabili in numerosi esempi di arte antica e cultura, che ha portato la citta etnea a rientrare tra i patrimoni UNESCO grazie all’esempio di cultura barocca presente ancora oggi nel centro storico. Naturalmente data la località e la posizione sul mare, sono numerosi gli Hotel di Catania in particolare per la bella stagione. Quali sono i migliori?

Wellness Home Catania, prezzi e recensioni

Disposto in un luogo facilmente accessibile, Wellnes Home Catania si trova esattamente a metà tra il mare ed il centro storico di Catania e consente l’accesso a numerosi servizi come il noleggio auto, una jacuzzi in loco oltre ad una ottima colazione inclusa. Le camere hanno una buona varietà in quanto a panorama con vista mare e balcone inclusi. Valutazioni molto generose secondo Booking.org, pari a 9,7, prezzi da 250 euro per due persone.

Hotel Nettuno,Catania, prezzi e recensioni

Hotel conosciuto ed apprezzato per i numerosi servizi di buona qualità messi a disposizione da parte dell’Hotel Nettuno di Catania, che si trova a poche centinaia di metri dal centro storico ed a poca distanza dal mare. Disponibile la spiaggia convenzionata, balcone privato, minibar, servizio in camera, parcheggio gratuito incluso e piscina. Luogo adatto alle coppie ma anche ai viaggi di lavoro essendo presente anche una sala adibita a varie attività come le conferenze, e molto centrato in quanto a località. Prezzi da 100 euro a notte. valutazioni pari a 9 su 10 su Booking.

B&B Lungomare, Catania, prezzi e recensioni

Valutazioni molto vicine all’8 su 10 per il B&B Lungomare di Catania che come si può facilmente immaginare risulta avere una posizione estremamente ravvicinata al mare. Disponibili stanze totalmente climatizzate, ben insonorizzate e con servizio bagagli, inoltre chi arriva con l’auto può godere di un comodo parcheggio gratuito. Ovviamente uno dei vantaggi è il poter godere del panorama splendido della località, ottimi anche i servizi inclusi. Prezzi da 65 euro a notte.

Palazzo del Verga, Catania, prezzi e recensioni

Palazzo del Verga è una accogliente dimora antica opportunamente ristrutturata per ricavarne un elegante ed accogliente. Le stanze sono dotate con tutti i comfort con un cortile interno e vista sia strada che sul mare della località. Colazione a scelta, spicca per qualità quella tipica siciliana, Hotel non eccessivamente lontano neanche dall’aeroporto, molto vicine le principali località fonte di interesse. Prezzi da circa 190 euro per 2 o 3 persone a notte, valutazioni medie di 9 su 10.

Hotel Manganelli Palace, Catania, prezzi e recensioni

L’Hotel Magnanelli Palace sorge in un luogo storico, riconosciuto anche dai locali per grande tradizione ed eleganza, evidenziata anche dai dipinti ma dall’ambiente poco austero, anzi molto accogliente. Meta perfetta per chi soggiorna a Catania con fini artistici essendo presente a poca distanza il Teatro Massimo Bellini e il Teatro Romano. Prezzi da circa 125 euro a notte.