Roberto Vecchioni: moglie, figli, canzoni, concerti, figlio

Roberto Vecchioni è un cantautore, paroliere, scrittor, poeta e insegnante di italiano di grande successo e molto amato dal grande pubblico. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Roberto Vecchioni, chi è?

Roberto Vecchioni è nato il 25 giugno 1943, ha 80 anni compiuti, ed è nato a Carate Brianza, situata nella provincia di Monza. Il celebre cantautore si appresta ad affrontare la quarta edizione del Festival di Sanremo. Nei suoi precedenti interventi nella kermesse musicale, ha presentato brani come “L’uomo che si gioca il cielo a dadi” nel 1973, “Chiamami Ancora Amore”, che gli è valso il primo posto nel 2011, e “Dove si va” nel 2006, esibendosi anche in una serata duetti con i Nomadi. Nella serata dedicata alle cover del venerdì 9 febbraio, si esibirà a Sanremo 2024 con il brano “Sogna, Ragazzo, Sogna”, in compagnia di Alfa.

Negli anni Sessanta, Roberto Vecchioni inizia la sua carriera musicale scrivendo brani per artisti già affermati, collaborando con l’amico musicista Andrea lo Vecchio. Il suo debutto ufficiale avviene con la traduzione in italiano di “Barbara Ann” dei Beach Boys, incisa nel 1966. Sul finire degli anni Settanta arriva per lui il successo. Da questo momento in poi la sua carriera è stata un crescendo e ricca di grandi successo.

Tra i suoi più grandi successi possiamo citare:

La mia ragazza

Luci a San Siro

Voglio una donna

L’ultimo spettacolo

Stranamore

Samarcanda

Sogna, ragazzo, sogna

Mi manchi

Chiamami ancora amore

Le lettere d’amore

La vita privata del cantautore

Roberto Vecchioni è convolato a nozze più volte ed è arrivato al matrimonio in due occasioni. Nel 1973, ha celebrato le nozze con Irene Bozzi, una psicoterapeuta, da cui ha avuto una figlia di nome Francesca. Nel corso degli anni, Francesca ha fatto coming out, rendendo Vecchioni nonno di due gemelle concepite tramite inseminazione artificiale. Questo primo matrimonio è giunto al termine a causa del tradimento scoperto da parte della moglie. Attualmente, è sposato con Daria Colombo, scrittrice con cui ha unito la propria vita nel 1981. Da questa unione sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina e Edoardo.

Il figlio Arrigo è venuto a mancare ad inizio anno 2024 ed è stato un grande dolore per il cantautore. Non sono state chiarite le cause della morte, né il cantautore ha voluto parlare di questo tragico evento.