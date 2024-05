Teo Mammucari: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Teodoro Mammucari anche conosciuto come Teo Mammucari è un celebre e noto conduttore televisivo italiano. Oggi vedremo di più su quella che è la sua vita privata e la sua carriera.

Teo Mammucari chi è

Teo Mammucari è nato a Roma il 19 marzo 1957, oggi ha 67 anni. Il presentatore ha in più di una occorrenza esposto alcuni episodi della sua giovinezza e, in generale, non ha mai celato di aver vissuto la povertà. difatti, ha raccontato di essere perfino giuntoqualche volta, con la complicità di suo cugino a rubare la spesa di diversi vicini di casa. Mammucari dopo un’adolescenza travagliata comincia a frequentare un Istituto tecnico professionale, prima di entrare a far parte del conservatorio teatrale Scaletta.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata certo sappiamo sicuramente che ha avuto relazioni con il medico Roberta Gentili, con Samantha De Grenet e una storia con Aida Yespica. Più confusesono le notizie sulle sue relazioni con Raffaella Fico e Floriana Secondi, anche se quest’ultima ha affermato davanti a tutti di avere avuto una scappatella con lui. La storia d’amore più rilevante di Teo Mammucari è stata quella con la modella, showgirl ed ex velina Thais Souza Wiggers. Cominciata nel 2006, la loro storia d’amore ha dato vita, nel 2008, a una figlia di nome Julia. Dopo appena un anno è dalla nascita della bambina, nel 2009 i due si sono distaccati.

Carriera

Teo Mammucari fa i suoi primi esordi in tv in veste di attore, per Scherzi a parte dove possiede il ruolo di figurante e partecipe negli scherzi ai vip di turno. Per un esordio capace di dargli più visibilità deve attendere pochi anni: nel 1998 sostituisceAlessandro Greco per Seven Show, programma cabarettistico di Italia 7, nel frattempo nel 1999 è uno degli inviati di Le iene.



Ed è difatti il programma di Italia 1 ad imporlo a un pubblico più vasto: Mammucari nel 2000 è il presentatore di Libero, su Rai. In seguitoil presentatore romano viene scelto per ridare vita ad alcuni classici della rete e, pertanto, con la sua verve e una intatta dose di ironia aguzza nel 2009 conduce Scherzi a parte e Sarabanda e nel 2012 Lo show dei record.

Altra ricomparsa di lusso è quella a Le iene: nel famoso programma di Italia 1, tra il 2013 e il 2015 e poi nella stagione 2017-2018, Mammucari viene poi promosso a primo presentatore, affiancando Ilary Blasi. Nell’ottobre 2023 comincia poi la sua avventura nel cast di Ballando con le stelle.