Alessandro Barbero, chi è: età, vita privata, moglie, carriera

Alessandro Barbero è uno storico e scrittore italiano, qualificato in maniera specifica nella vasta storia del Medioevo e nella storia militare. Oggi andremo a vedere di più sulla vita di uno dei narratori storici italiani più grandi della televisione.

Età

Il celebre storico Alessandro Barbero è nato e cresciuto a Torino il 30 aprile 1959 e oggi ha pertanto quindi 64 anni. Dopo avere ottenuto la maturità al noto Liceo classico Cavour di Torino, consegue poi un importante anche in Lettere nel 1981 con una tesiconsiderevole in Storia medievale alla importante e prestigiosaUniversità degli Studi di Torino. Ottiene poi un prestigiosodottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1984. Nello stesso anno riesce a vincere il concorso per un posto di investigatore in Storia medievale all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Alessandro Barbero: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si trovano molte informazioni. Questo perché lo stesso Barbero è stato sempre molto riservato, tenendo la propria famiglia fuori dai riflettori. Si sa però che è sposato con una donna di nome Flavia e che i due hanno avuto un figlio, nato negli anni Novanta, che ora vive a Parigi dove sulle orme del padre è diventato un giornalista.

Carriera

L’attaccamento di Barbero per il proprio territorio d’origine si può vedere anche nei suoi scritti, tra cui un libro sulla storia di Vercelli è uno sull’originale Fortezza di Fenestrelle. Per il suo grandissimo ed importante ruolo di divulgatore viene onorato dal governo francese, che nel 2005 gli attribuisce il titolo di Cavaliere dell’ordine delle Arti e della Letteratura.

A cominciare poi dal 2007 comincia una collaborazione con la trasmissione televisiva Superquark, presentata da Piero Angela, per cui cura un raccoglitore volto ad accrescere lo studio sugli usi e costumi storici. Nel 2012 pubblica un libro con Piero Angela, continuando la grandissima collaborazione, il libro Dietro le quinte della storia, sull’onda della formula delle loro conversazioni televisive. Dall’anno seguente fino al 2017 è membro del comitato scientifico de Il tempo e la storia, programma in onda su Rai 3, e inoltre di Passato e presente, sulla medesima rete. A cominciare dal 2010 Barbero è membro della Deputazione Subalpina di storia patria e per diversi anni opera come membro del comitato del Premio Strega, dando le proprie dimissioni poi nel marzo 2013.

Lo scorso 21 gennaio 2024 poi Barbero ha annunciato la prossima pensione, lasciando dopo tanti anni la cattedra di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale.