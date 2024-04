Alessandro Greco, chi è: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Alessandro Greco è conosciuto e amato come conduttore televisivo che ha avuto l’apice del suo grande trionfo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Oggia andremo a vedere di più sulla vita di un celebre volto della televisione italiana.

Età

Alessandro Greco è nato e cresciuto a Grottaglie, paesino in provincia di Taranto, il 7 marzo 1972 e oggi ha 52 anni.

Alessandro Greco: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, negli anni ’90 Alessandro Greco si lega a livello sentimentale alla showgirl Beatrice Bocci e dal loro amore nel 1998 viene al mondo il figlio Lorenzo. Il 29 settembre 2008 la coppia si lega in matrimonio con il rito civile e 6 anni più tardi, il 6 aprile 2014 i due prendono poi la romantica decisione di risposarsi in una cerimonia questa volta di tipo religiosa.

Carriera

Il suo esordio in televisione avviene quando ha vent’anni partecipando come partecipante al talent show di Rai 1 Stasera mi butto. Il primo contratto considerevole nel mondo dello spettacolo arriva nel 1995 nel momento in cui Greco si fa vedere nel programma Unomattina Estate. Successivamente poi, nellaseconda metà degli Anni ’90 la sua carriera prende man mano il decollo grazie a Furore, il game show sonoro che presenta per 6 edizioni e che lo fa diventare una star del piccolo schermo italiano.

Il grande esito positivo della trasmissione porta i produttori a creare e produrre episodi speciali come SuperFurore, Dalla neve con Furore e Il Furore dell’estate, con grandissimi ospiti speciali quali Al Bano e Renato Zero. Comincia gli Anni 2000 presentando insieme a Federica Panicucci il programma Una canzone per te e nel 2003 entra a far parte del grande cast di Buona Domenica, presentato quell’anno da Maurizio Costanzo. Nel 2005 fa parte come concorrente alla 2ª edizione del reality La talpa congiuntamente alla compagna Beatrice Bocci.

A cominciare dal 2008 comincia a lavorare anche in radio e il suo primo ingaggio è per la trasmissione di RTL 102.5 Chi c’è c’è, chi non c’è non parla. Nel medesimo anno presenta anche Il gran concerto, un evento sulla musica classica preparato da Raffaella Carrà, la nota soubrette chiama Greco anche come inviato per il suo celebreprogramma Carramba! Che fortuna. Nel 2009 è presentatore insieme a Ana Laura Ribas della trasmissione radiofonica No problem – W l’Italia, un ruolo che difatti mantiene fino al 2022.

Tra i suoi progetti più attuali c’è la presentazione dell’80ª edizione del grande contest di bellezza Miss Italia.