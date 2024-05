Nino Frassica: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Nino Frassica, diminutivo di Antonino Frassica, è un iconico comico nonché attore e grande conduttore televisivo italiano. Oggi andremo a vedere di più sulla vita privata e sulla carriera di uno dei volti più grande della TV italiana.

Nino Fras sica chi è

Nino Frassica è nato e cresciuto nella sua amata Messina l’11 dicembre del 1950, oggi ha 73 anni. Fin da piccolo si è appassionato al mondo del cabarettismo e dello spettacolo.

Vita privata

Riguardo la vita privata, l’attore e comico sposa l’attrice Daniela Conti. I due si sposano nel 1985 e restano insieme fino al 1993. Recitano d’accordo nel 1985 in Il Bi e il Ba, scritto e diretto dallo stesso Frassica. Appare anche in un episodio di Don Matteo ma già nell’istante in cui la relazione con Frassica è terminata. Negli gli otto anni durante i quali i due attori restano insieme prendono la decsione di non avere figli. Una preferenza che si riconferma anche nel matrimonio seguente, quello con Barbara Exignotis. La nuova moglie di Frassica è una ex attrice. Tra i due la discrepanza di età è rilevante, 25 anni, ma non ostacola che il rapporto vada avanti. Coabitano dal 2008 in un appartamento a Roma e prendono la decisione di sposarsi a Messina nel 2018.

Carriera

L’esordio di Nino Frassica nel mondo dello spettacolo giungegrazie alla parte nel film di Renzo Arbore del 1980 FF.SS in cui l’attore recita la parte del tecnico televisivo. Cinque anni dopo poiil musicista lo chiama per far parte al programma di Rai 2 Quelli della notte e nel 1987 per partecipare a Indietro tutta! Tra gli Anni ’80 e ’90 appare in differenti varietà e show televisivi in onda sulla Rai, tra i quali la settima edizione di Fantastico, Scommettiamo che…? e Domenica in. Dal 2015 fa poi parte del programma Che fuori tempo che fa, spin off del programma stesso di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Nel 2017 affianca il presentatorealla guida per programma principale. Nino Frassica, però, è anche attore sia per il cinema che per la televisione. Dal 1999 recita lo storico ruolo del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini nella fiction Don Matteo. Dieci anni dopo Sofia Coppola lo predilige come conduttore del Premio Telegatto nel film Somewhere. Nel 2010 riesce anche ad avere un piccolo ruolo come carabiniere in The Tourist con Jhonny Depp. Frassica viene per di più scelto negli anni come testimonial di svariate campagne pubblicitarie.