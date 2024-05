Paul Newman: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Paul Leonard Newman è stato un grande attore nonché leggendario regista sceneggiatore. Oggi andremo a vedere di più sulla vita privata e sulla illustre carriera di un’icona del cinema a livello mondiale.

Paul Newman chi è

Paul Newman è nato e cresciuto Shaker Heights, nei pressi di Cleveland il 26 gennaio del 1925. Figlio di Arthur padrone di un grande negozio di articoli sportivi e Theresa Garth, emigrataslovacca.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1949 Paul Newman prende in moglie Jacqueline E. Witte e dal matrimonio vengono al mondo tre figli: Scott Allan, Susan Kendall e Stephanie. La coppia si separa nel 1958 e nel medesimo anno l’attore si risposa, questa volta con l’attrice Joanne Woodward, incontrata sul set del film Missili in giardino.

Insieme alla seconda moglie mette al mondotre figlie: Elinor Teresa, Melissa Stewart e Claire Olivia. Nel 1978 Newman affronta un grave lutto quando perde il figlio Scott Allan per colpa di un’overdose. Lo stesso celebre Paul ci lascia il 24 agosto del 2008, all’età di 83 anni.

Carriera

Comincia la propria carriera come attore sui palchi di Broadway e nel 1954 esordisce poi al cinema con il film Il calice d’argento. La sua recitazione ottiene un generale giudizio negativo da parte della valuta ma due anni più tardi Newman è in grado di riscattarsi con il ruolo in Lassù qualcuno mi ama. Il suo primo grande trionfocinematografico è La gatta sul tetto che scotta, una pellicola del 1958 nella quale affianca Elizabeth Taylor. Nel 1968 esordiscecome regista con il film La prima volta di Jennifer nel quale dirige la moglie, la celebre attrice Joanne Woodward. L’anno seguenterinnova la propria fama interpretando il ruolo di protagonista nel western Butch Cassidy.

I progetti più considerevoli degli Anni ’70 sono Sfida senza paura, diretto e interpretato da Newman, La stangata, che nel 1973 trionfa addirittura con 7 premi Oscar, e L’inferno di cristallo, una grande creazione di un cast stellare dove l’attore coopera con Steve McQueen, Faye Dunaway e Fred Astaire. Negli Anni ’80, dopo molteplici Golden Globe, l’attore vince il suo primo premio Oscar come Miglior attore grazie al film Il colore dei soldi. Nel 1984 amministra e interpreta il suo grande successo: Harry & Son. Tra gli ultimi progetti dell’attore troviamo la pellicola Era mio padre, del 2002, e la miniserie Empire Falls – Le cascate del cuore, del 2005.