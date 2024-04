Alessio Boni: età, vita privata, moglie, carriera

Alessio Boni è un noto attore italiano e grande volto del cinema italiano. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita e carriera.

Alessio Boni chi è

Alessio Boni è nato il 4 luglio del 1966 a Sarnico, un comune della provincia di Bergamo nelle vicinanze del Lago d’Iseo. Oggi l’attore ha 58 anni. Alessio è poi il secondo di tre figli, suo padre fa l’artigiano e sua madre è domestica. Proprio con il padre ha cominciato a lavorare come piastrellista all’età di soli quattordici anni. Ha poi prestato servizio nella Polizia di Stato per un anno.

Successivamente compiuti 20 anni si è trasferito a in America, a San Diego dove ha fatto parecchi lavoretti per riuscire a mantenersi. È poi tornato in Italia dove, prima di accostarsi al mondo del teatro, ha lavorato come animatore in un villaggio turistico.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore è sposato con Nina Verdelli, una giornalista che ha diciotto anni meno di lui. La coppia si è fatta intravedere per la prima volta in pubblico assiemenel 2018. Il 22 marzo 2020 è venuto al mondo il loro primo figlio, Lorenzo, e nel novembre 2021 Nina Verdelli è arrivato anche illoro secondo figlio, Riccardo.

Alessio Boni: carriera

Alessio Boni fai il suo grande debutto nel teatro con i fotoromanzi nel 1988 ma passa immediatamente ad altre produzioni. Nel 1990, all’opposto, fa finalmente il suo esordio come attore nel film Il mago. Nel 1992 consegue il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica e negli anni seguenti va in scena con Sogno d’una notte di mezz’estate e L’avaro.

Nell’anno 2000-2001 arriva una grande popolarità grazie al suo ruolo da protagonista nella fiction Incantesimo e la fama giunge due anni dopo con La meglio gioventù. Nel 2005 gira il film La bestia del cuore, che finisce come grande candidato all’Oscar come miglior film straniero, e l’anno seguente è personaggio principale di Arrivederci amore, ciao. Nel 2010 fa parte del cast di The Tourist mentre nel 2013 gira il film Maldamore e nel 2015 è direttore artistico e protagonista della produzione teatrale I Duellanti, adattamento dell’omonimo componimento narrativo di Conrad.

Nel 2019 torna in tv con una parte di spicco nella fiction Rai La Compagnia del Cigno. Nel marzo del 2021 pubblica poi il primo libro dal titoloMordere la nebbia, e il mese successivo è nel cast di Yara, film parecchio criticato basato sul caso di cronaca dell’assassinio di Yara Gambirasio.