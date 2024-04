Alex Belli: età, vita privata, carriera, moglie, Grande Fratello Vip

Da ex attore di Centrovetrine a protagonista del Grande Fratello VIP 6, Alex Belli è davvero affascinante. Esploreremo la sua biografia, la sua carriera in TV, il rapporto con Soleil al Grande Fratello VIP, il matrimonio con Delia Duran e la sua aspirazione a diventare genitore.

Questo individuo, noto per il suo passato nel mondo delle soap opera, ha conquistato il pubblico televisivo con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6. La sua presenza sullo schermo ha catturato l’attenzione di molti spettatori, diventando presto uno dei protagonisti indiscussi del programma.

Alex Belli chi è

Alex Belli, nato il 22 dicembre 1982 a Parma, cresce in una famiglia legata all’allevamento di cavalli, essendo il primogenito di quattro fratelli. Pur essendo formato come geometra, coltiva fin da giovane una grande passione per la musica, diplomandosi in Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma. Dotato di talento musicale, suona il pianoforte e altri strumenti, prediligendo il genere pop e rock.

Dopo aver lavorato brevemente come speaker radiofonico, si trasferisce a Milano nel 2001 per inseguire la sua passione per la radio. Nel capoluogo lombardo condivide un appartamento con degli amici in Corso Como.

Alex Belli: carriera

Alex Belli, nativo di Parma, si trasferisce a Milano nel 2001 dove viene scoperto da un talent scout dell’agenzia The Fashion Model Management. Il suo debutto avviene sulle passerelle per Gianfranco Ferré, seguito dall’apprezzamento di Giorgio Armani in persona. Grazie alla sua presenza magnetica, sfila nelle capitali della moda come modello per Armani e altri rinomati marchi di alta moda.

Nel 2007 apre il suo studio di fotografia e videomaking, AxB Production, dedicandosi al mondo della moda e della pubblicità. Parallelamente, intraprende la carriera di attore, esordendo nel teatro con il musical “La Surprise de l’amour”. Nel 2009 diventa testimonial, insieme a Claudia Gerini, per gli spot di una compagnia telefonica.

Il 2010 segna un importante traguardo con il ruolo di Jacopo Castelli nella popolare soap opera “CentoVetrine”, che gli regala una vasta popolarità. Nel 2012 si cimenta nel ballo partecipando a “Ballando con le stelle”.

Nel 2015 accetta la sfida de “L’isola dei famosi”, raggiungendo la semifinale, ma il successo lo accompagna anche sul grande schermo, continuando il suo ruolo in “CentoVetrine” fino alla chiusura della serie nel 2016 e partecipando a tre film tra il 2017 e il 2019.

Nel 2021 entra nel mondo del Grande Fratello VIP, attirando l’attenzione per la sua “amicizia artistica” con Soleil Sorge. Tuttavia, viene espulso dal reality per aver violato le regole anti COVID-19, ma dopo due mesi torna come ospite speciale per 10 giorni.

Nel 2023 fa il suo ritorno trionfale sul piccolo schermo come concorrente nel popolare show “Tale e Quale”, affrontando sfide canore impegnative. Nel 2024, fa nuovamente parlare di sé come capitano della squadra degli “amanti” nella celebre trasmissione “Ciao Darwin”.

Vita privata

Nel corso degli anni, la sua vita sentimentale attraversa diverse fasi: dal matrimonio con la modella slovacca Katarina Raniakova, seguito dal divorzio ufficiale nel 2017 dopo rivelazioni di tradimento da parte di entrambi, fino alla relazione con la modella Mila Suarez dal 2017 al 2019.

Il 26 giugno 2021, Alex sposa Delia Dura, modella e attrice venezuelana conosciuta tre anni prima. La coppia diventa protagonista del Grande Fratello VIP 6, dove Belli viene inizialmente attratto dalla bellezza di Soleil Sorge, ma trova poi riconciliazione con Delia, che entra nella casa proprio per chiarire il loro rapporto. Nonostante le difficoltà emerse durante il programma, la loro relazione oggi prosegue in modo solido.

Nonostante il desiderio di formare una famiglia, Alex e Delia non hanno ancora figli. Recentemente hanno rivelato a Verissimo di avere problemi di fertilità e l’intenzione di ricorrere alla fecondazione assistita per realizzare il loro sogno di diventare genitori.