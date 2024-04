Carlo Conti, chi è: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Carlo Conti è un noto conduttore televisivo nonché anche grande conduttore radiofonico e grande autore a livello italiano. Il suo volto è legato alla Rai e ai suoi tanti super show presentati tra cui anche Sanremo. Oggia andremo a vedere di più sulla vita e la carriera di un’autentica icona vivente della TV italiana.

Carlo Conti chi è

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961 e oggi ha 63 anni. Figlio di Giuseppe Conti e Lolette. A 18 mesi purtroppo restaorfano del padre per colpa di un bruttissimo tumore ai polmoni. Finiti poi gli studi di ragioneria all’istituto tecnico commerciale e statale ad indirizzo mercantile “Duca D’Aosta” conseguendo il diploma con 60/60 arriva a prendere un posto fisso come bancario, ma nel 1986 lo lascia per inseguire la sua passione fortissima in radio che lo porterà in alto.

Vita privata

Poi peer quanto riguarda la sua vita privata, Carlo è da sempre parecchio riservato e cerca di tenerla del tutto separata dalla sua carriera televisiva, tenendo la sua famiglia distante dai riflettoriche lo contraddistinguono nel quotidiano. Il 16 giugno 2012 ha preso in moglie Francesca Vaccaro, e nel 2014 dal loro amore è nato il loro primogenito, Matteo.

Carriera

Il tuo grande debutto in Rai arriva tra il 1991 e il 1993 dove presenta Big! Programma ideato per ragazzi di RaiUno. Dopo altre brevi ma importanti esperienze sulla tv nazionale, Conti entra a far parte del grande cast di Luna Park, trasmissione in prima serata che riunisce tutti i più celebri conduttori italiani. Nel 1998, poi, comincia a presentare il quiz In bocca al lupo!, un programma nato da una sua idea che dopo due edizioni passa nelle mani del suo grande amico Amadeus.

Tra il 2000 e il 2002 è messo a capo di Domenica In e nel 2003 comincia il fortunato programma I raccomandati, che avrà grandissimi ottimi ascolti per tre stagioni ininterrotte, fino ad arrivare al 2006, quando gli viene affidato il suo programma per eccellenza ovvero L’Eredità, alternandosi nella conduzione con l’amico e grandissimo presentatore Fabrizio Frizzi. Il 2012, poi, è l’anno del debutto di Tale e Quale Show, uno dei titoli di maggiore successo di RaiUno, che ancora nel 2024 hagrandi consensi da parte del pubblico. Carlo Conti fa poi parte della ristretta cerchia di conduttori italiani a cui viene data la presentazione del Festival di Sanremo per ben tre volte ininterrotte, dal 2015 al 2017.