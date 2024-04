Carlo Verdone: età, vita privata, moglie, padre, carriera

Carlo Verdone è un rinomato attore, regista e sceneggiatore italiano, nato il 17 novembre 1950 a Roma. Figlio di Mario Verdone, noto docente universitario di Storia del Cinema, e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha intrapreso una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Carriera

La carriera di Carlo Verdone ha le sue radici nel cabaret, con un debutto memorabile al Teatro Alberichino di Roma nello spettacolo “Tali e Quali”, dove ha dato vita per la prima volta a personaggi che sarebbero diventati iconici. È stato proprio durante questo periodo, nel 1977, che ha catturato l’attenzione del regista televisivo Enzo Trapani, che gli ha aperto le porte del piccolo schermo con il varietà “Non Stop”, uno dei programmi più acclamati dell’epoca. Questa visibilità ha attirato l’attenzione del leggendario regista Sergio Leone, che ha dato a Verdone l’opportunità di esordire anche sul grande schermo. Leone è diventato il mentore di Verdone, segnando l’inizio di una carriera cinematografica di successo.

Oltre ad essere un talentuoso attore, Carlo Verdone ha dimostrato le sue abilità anche dietro alla macchina da presa. Nel 1980, si è cimentato nel ruolo di regista con il suo primo film, “Un sacco bello”, in cui ha interpretato anche il protagonista, dando vita ai suoi amati personaggi che il pubblico già conosceva. Questo è stato solo l’inizio di una lunga serie di pellicole in cui Verdone ha assunto più ruoli contemporaneamente, come nel celebre “Bianco, Rosso e Verdone” del 1981, in cui ha diretto e interpretato tre storie diverse, tra cui quella di Furio Zòccano, uno dei suoi personaggi più iconici.

Negli anni ’80, Verdone ha esplorato anche la tradizionale commedia all’italiana con film come “Borotalco”, “Troppo Forte” e “In viaggio con papà”, recitando accanto ad attori del calibro di Alberto Sordi. Ha continuato a dirigere e recitare in successi come “Compagni di scuola”, “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” e “Al lupo al lupo”.

Verso la fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000, Verdone è tornato allo stile dei suoi primi lavori, scrivendo, dirigendo e interpretando lungometraggi che hanno visto il ritorno dei suoi vari personaggi, come in “Viaggi di Nozze” e “Grande, Grosso e… Verdone”. Questa formula vincente ha continuato a essere apprezzata anche dopo anni dal suo debutto.

Dopo il suo coinvolgimento nel film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino nel 2013, Verdone ha continuato a lavorare su numerosi progetti, tra cui “Sotto una buona stella”, “L’abbiamo fatta grossa”, “Benedetta follia” e “Si vive una volta sola”. Nel 2021, alla Festa del Cinema di Roma, ha presentato “Vita da Carlo”, una serie TV di Amazon Prime Video in cui interpreta se stesso.

Vita privata

Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone e si è diplomato dopo aver completato gli studi al Liceo Classico Torquato Tasso e aver conseguito la laurea con il massimo dei voti in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza della Capitale.

Dal 1980 al 1996, l’attore è stato sposato con Gianna Scarpelli, da cui è separato ma non legalmente divorziato. La coppia ha avuto due figli, Giulia e Paolo, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Entrambi hanno avuto piccoli ruoli in alcuni film del padre: Giulia in “Al lupo al lupo” e “Viaggi di Nozze”, mentre Paolo in “Grande, Grosso e… Verdone”, “Io, loro e Lara” e “Posti in Piedi in Paradiso”.