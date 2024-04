Claudio Bisio: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Claudio Giuseppe Bisio è un importante e noto attore nonché grande conduttore televisivo e grande volto della scena comica italiana. Oggi andremo a vedere di più sulla sua celebre carriera e vita privata.

Claudio Bisio chi è

Claudio Bisio è nato il 19 marzo 1957 a Novi Ligure, oggi ha 67 anni. Poi, quando ha soltanto cinque anni la sua famiglia si spostaa Milano. Nel corso poi degli anni del liceo si scopre politicamente impegnato, così tanto da essere attivista di Avanguardia Operaia. Dopo aver prestato servizio come a Macomer è indeciso sulla carriera da incominciare: si iscrive alla Facoltà di scienze agrarie di Milano, ma dopo due anni la lascia e inizia a frequentare la Civica scuola d’arte drammatica, del Piccolo Teatro di Milano, dove consegue il diploma nel 1981.

Vita privata

Parentesi vita privata, Claudio Bisio ha passato gran parte della sua vita con vicino una donna speciale: Sandra Bonzi, giornalista molto apprezzata. I due si sono visti per la prima volta nel 1992 in un locale. Dapprima era un’attrazione primariamente fisica, ma con il passare del tempo l’intesa si è fatto all’incirca totale e i loro figli sono lì a difatti testimoniarlo: Alice e Federico. Claudio e Sandra si sono coniugati in matrimonio a Barberino val d’Elsa il 23 agosto del 2003. I due hanno presentato un libro scritto a quatto mani, Doppio misto.

Carriera

Claudio Bisio viene visto per la prima volta in veste di attore da un giovane Gabriele Salvatores nel corso di una replica della versione melodrammatico del Rocky Horror Show al Teatro Piccolo di Milano. Tale incontro segna il principio di un’amicizia e di una collaborazione artistica, che conduce lo stesso Claudio Bisio prima a far parte di uno spettacolo teatrale nel 1981 e poi al cinema 1983.

Nel corso degli Anni ‘80 la carriera di Bisio si fraziona proprio fra teatro. Poi a partire dal 29 ottobre 1996 che il pubblico televisivo comincia davvero a conoscerlo con la messa in onda del noto show comico Zelig. Bisio è una presenza prima ricorrente e poi totalmente continua, fino al 2012. É il volto immagine di questo show, che resta il programma comico televisivo più considerevole degli ultimi 30 anni.

Nel frattempo prosegue con le sue apparizioni in tv e nel 2019 è co-conduttore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, scortato da Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Anche nel cinema Claudio Bisio è una presenza che rallegra l’umore di molti italiani. Film come Benvenuti al Sud e Benvenuto Presidente! raggiungono un grande trionfo al botteghino, conferendogli la palma di uno dei volti più amati dagli spettatori italiani.