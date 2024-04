Daniele Pecci: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Daniele Pecci è un attore noto italiano. Il suo volo è legato alle varie opere cinematografiche a cui fatto parte. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita privata e carriera.

Daniele Pecci chi è

Daniele Pecci è nato e cresciuto a Roma il 23 maggio 1970, oggi ha 53 anni. Ha conseguito nel 1988 la maturità magistrale. Finitigli studi comincia a riservare la propria vita alla sua grande passione per la recitazione e nel 1990 fa il suo esordio a teatro. Nel corso l’intero decennio si va federe sul palcoscenico e dopo diverse parti minori in progetti per il piccolo schermo si attesta come attore televisivo nel 2004 grazie alla serie drammatica Orgoglio della quale è personaggio principale insieme a Elena Sofia Ricci.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono tantissime notizie siccome l’attore è sempre stato molto riservato. Sappiamo però che nel 2008 Daniele Pecci ha avuto una relazione con l’attrice Barbara Bonanni e dal loro amore è nato il figlio Francesco. Successivamente poi l’attore ha una storia con un’altra collega, Anita Caprioli, dalla quale nel 2016 è venuta al mondo la figlia Viola.

Carriera

Dopo aver fatto parecchia gavetta a livello teatrale, nel 2008 affianca Michele Placido e Micaela Ramazzotti con il grande ruolo da protagonista nella celebre serie poliziesca L’ultimo padrino e nello stesso anno fa il suo grande e atteso debutto al cinema grazie al film Appuntamento a ora insolita. Negli anni seguenti è di nuovo nelle grandi sale in Fortapàsc di Marco Risi, Mine vaganti di Ferzan Özpetek e The Tourist, un film in perfetto stile hollywoodiano con grandi star come Angelina Jolie e Johnny Depp.

Successivamente, negli Anni 2010 recita nelle serie Dove la trovi una come me?, Sposami, I misteri di Laura e Come fai sbagli, ed è attore principale nel film in stile drammatico Maternity Blues. Nel 2021 fa il suo gran ritorno sotto i riflettori grazie a Cuori, una serie in costume della quale è personaggio principale insieme a Pilar Fogliati. Nello stesso anno Daniele Pecci scorta Marco Giallini e Gigi Proietti nella opera teatralefantastica Io sono Babbo Natale e nel 2022 comincia a lavorare in Hotel Portofino, una serie televisiva britannica.

Successivamente i suoi progetti più attuali c’è Le indagini di Lolita Lobosco, una soap opera poliziesca alla quale entra a far parte del cast nel 2024 nel corso della sua 3ª stagione.