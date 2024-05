Edoardo Leo: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Edoardo Leo è un celebre attore nonché sceneggiatore e grande regista italiano. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita e sulla sua grande carriera.

Edoardo Leo chi è

Edoardo Leo nasce a Roma il 21 Aprile 1972, oggi ha 52 anni. Hafrequentato il liceo scientifico e nel 1999 ha conseguito al laurea a pieni voti nel corso di studi di Lettere alla celebre università La Sapienza di Roma. Negli anni successivi la laurea viene bocciato agli esami di accesso dell’accademia di cinema e del Centro Sperimentale di performance, per cui prendere la strada di scrivere sul curriculum di aver frequentato l’importante scuola di recitazione di Roma La scaletta, ma in realtà non ci è mai andato.

Vita privata

L’attore è sposato con Laura Marafioti, cantante e compositrice conosciuta con il nome di La Elle, dal 2000. Ha due figli di nome Anita e Francesco. Con la famiglia, Edoardo Leo abita felicemente nella capitale, Roma. Edoardo Leo e la moglie collaborano molto spesso nella produzione delle colonne sonore dei film del regista, come ad esempio quella di Buongiorno papà, menzionata con la canzone Fare a meno di te ai David di Donatello 2013 per il premio alla Miglior canzone originale.

Carriera

Nonostante le bocciature riesce in ogni caso ad entrare nel vasto e spietato mondo della recitazione e si fa vedere dal grande pubblico grazie all’interpretazione, nella terza e quarta stagione della celebre e amata fiction tv Un medico in famiglia, del personaggio di Marcello. Nel frattempo, lavora in svariate produzioni e teatrali classiche ma anche a spettacoli paralleli, tra cui la versione melodrammatico del film Birdy – le ali della libertà e quella di Dramma della gelosia tratto dall’omonimo film di Ettore Scola, sotto la supervsione di Gigi Proietti. Nel 2001 prende il suo primo ruolo da personaggio principale nel film per la televisione dal nome La banda diretto da Claudio Fragasso.

Nel 2011 Edoardo Leo ha un ruolo importante insieme a Claudio Amendola nella miniserie di Canale 5 dal titolo Dov’è mia figlia? e nel film del regista americano Woody Allen chiamato To Rome with love. Nel 2012 fa il suo ritorno a teatro con uno spettacolo assieme all’artista Ambra Angiolini e dirige il suo secondo film dal titolo Buongiorno papà, con grandi protagonisti Raoul Bova e Marco giallini. Nel 2021 annuncia il suo documentario intitolato al maestro Gigi Proietti, venuto a mancare qualche mese prima. Nel 2022 stende, recita e dirige il film Lasciarsi un giorno a Roma, successivamente nel 2023 interpreta e supervisiona anche I migliori giorni.