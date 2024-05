Aldo Baglio: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Cataldo Baglio, conosciuto anche come Aldo è un celebre comicononché attore e grande regista italiano. Il suo volto è noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita privata e grande carriera.

Aldo Baglio chi è

Aldo Baglio è nato a Palermo il 28 settembre 1958 in una famiglia di umili condizioni economiche, che si sposteranno poi a Milano per cercare lavoro. Oggi l’attore ha 65 anni. Cataldo è poi il nome del santo protettore del loro paese di origine, San Cataldo. Dopo aver avuto la licenza media, ha trovato lavoro come lavoratoretornitore, per poi entrare nella società dei telefoni. Nel 1978 si èpoi diplomato presso la scuola di mimo-dramma del Teatro Arsenale di Milano. Il suo compagno di scuola è il suo futuro collega nonché grande amico Giovanni Storti.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aldo Baglio oggi vive a Monza. Sua moglie è la nota attrice Silvana Fallisi, con la quale ha molto spesso collaborato e che vediamo in tanti film o spettacoli teatrali del trio. È poi padre di due figli maschi.

Carriera

Con Giovanni i due formano per circa dieci anni un duo comico fino al 1991. Nel medesimo periodo interpretano piccoli ruoli in serie televisive, tra cui Professione vacanze, dove incontrano poi il loro futuro compagno di scena, Giacomo Poretti. Nel 1985, e per diversi anni ancora, Aldo si esibisce al Palmasera Village Resort di Cala Gonone, in Sardegna, congiuntamente con Giovanni, Giacomo e la fidanzata di quest’ultimo, Marina Massironi.

Nel 1991 pertanto nasce il sodalizio trio con Giacomo Poretti, insieme al quale Storti e Baglio fondano appunto il trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Contemporaneamente ai loro grandi trionfi con il trio, Baglio ha poi lavorato anche con Elio e le Storie Tese; si può udire la sua voce nel brano Mio cuggino in cui nei panni di Rolando racconta, riportando notizie ascoltate dall’ipotetico “cuggino”, molteplici leggende metropolitane. Ha poi fatto parteanche della grande realizzazione del video del brano. Nel 2006 giunge per lui la prima esperienza da doppiatore: presta difatti la voce al ragazzino terribile protagonista del film Bastardo dentro.

Assoldato dal regista Giuseppe Tornatore, ha poi avuto il ruolo un piccolo ruolo nel film Baarìa. L’attore, per la sua prima volta da solo senza Giovanni e Giacomo, nel 2019 ha fatto poi parte come personaggio principale del film Scappo a casa.