Maurizio Battista: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Maurizio Battista è famoso un comico nonché cabarettista e grande conduttore televisivo. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita privata e grande carriera.

Maurizio Battista chi è

Fin da giovane lavora nel bar di famiglia. In tale periodo si interessa al mondo dello spettacolo e dal 1978 comincia a calcare il palcoscenico, che non lascerà più.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maurizio Battista è stato maritato tre volte. Per colpa della riservatezza dell’attore non si sa tanto sulle sue prime mogli se non i loro nomi propri: Giusy eErminia. Dal primo matrimonio sono venuti al mondo due figli, Simone e Federica, poi in terze nozze Battista si è sposato con l’attrice Alessandra Moretti, con la quale ha avuto la figlia Anna. Nel dicembre 2021 però anche tale matrimonio è terminato.

Carriera

Poi, a partire dal 2001 lo fa con spettacoli ideati da lui. Il primo è Vatte a fida’, poi gliene susseguono molti altri altri che vengono quasi sempre trasmessi in televisione dalla Rai. Nel frattempo, nel 1989 Battista fa il suo grande esordio sul piccolo schermo. In quell’anno viene difatti chiamato ad affiancare Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli alla presentazione di Fantastico. Qui viene osservato da Pippo Baudo che lo porta poi in Rai per il programma Partita doppia. Successivamente poi, sono differenti le partecipazioni del comico, che alla fine del decennio entra anche nel cast di Quelli che il calcio.

Qui resta poi per due stagioni, salvo poi riapparire tra il 2007 e il 2009. Gli anni 2010 si spalancano anche con la presenza al film Il figlio più piccolo di Pupi Avati e il programma su Rai 2 di ben due suoi programmi: prima Il mio secondo matrimonio e poi Tutte le strade portano a…. Sempre nei medesimi anni, Battista appare molto spesso al cinema con due pellicole di Leonardo Pieraccioni e una di Giovanni Veronesi. Nel 2015 ricopre poi il ruolo di personaggio principale della pellicola Uno anzi due e a partire dall’anno seguente lavora a Battistology, un progetto ideato con l’emittente Comedy Central.

Nel 2018 poi entra a far parte della celebre casa del Grande fratello Vip, ma rinuncia poco dopo l’avvio dello show. Tra gli ultimi progetti dell’attore si menzionano i programmi Rai Natale a casa Battista e Poco di tanto, e anche la sua partecipazione al programma di Made in Sud nel 2022.