Cristiano Ronaldo: età, Instagram, moglie, figli, fisico

Cristiano Ronaldo è un calciatore portoghese di grande successo che è uno dei più talentuosi sul panorama del calcio italiano. Ora il noto calciatore gioca nel campionato arabo ed ha vinto nella sua carriera numerosi palloni d’oro. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Cristiano Ronaldo: chi è?

Cristiano Ronaldo nasce nella città di Funchal, situata in Portogallo, il 5 febbraio del 1985. Il calciatore ha 39 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

Suo padre, José Dinis Aveiro, lavorava come giardiniere comunale e aveva origini capoverdiane, mentre sua madre, Maria Dolores dos Santos, svolgeva il mestiere di cuoca. La famiglia affrontava serie difficoltà finanziarie a causa dell’alcolismo del padre, che purtroppo lo portò alla morte nel 2005. Cristiano ha un fratello maggiore di nome Hugo, nato nel 1975, e due sorelle maggiori, Elma nata nel 1974 e Liliana Cátia nata nel 1976. Fin dalla sua infanzia, Cristiano mostrava una grande passione per lo sport e a soli 14 anni decise di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente ad esso. Tuttavia, un anno dopo gli fu diagnosticata una forma di tachicardia che lo obbligò a interrompere temporaneamente il perseguimento del suo sogno. Dopo un intervento chirurgico, fortunatamente, poté tornare a giocare a calcio.

Durante il suo percorso professionale, Cristiano Ronaldo ha conquistato un totale di 31 trofei, tra cui spiccano cinque UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e quattro Mondiali per club. È riconosciuto per aver stabilito record in termini di presenze, gol e assist sia nella UEFA Champions League che nelle competizioni UEFA per club. Ha mantenuto una presenza costante nella lista dei candidati al Pallone d’oro fin dal 2004, vincendolo per cinque volte, e ha ricevuto quattro Scarpe d’oro. Inoltre, è stato insignito del titolo di migliore giocatore del mondo FIFA per cinque volte e di miglior giocatore UEFA per quattro volte. La rivista inglese World Soccer lo ha insignito per 5 anni consecutivi con il titolo di World Player of The Year.

La vita privata del calciatore

Nel luglio del 2010, Cristiano Ronaldo annuncia con gioia l’arrivo del suo primogenito, Cristiano Jr., senza però rivelare l’identità della madre. Fino al gennaio del 2015, è legato sentimentalmente alla modella russa Irina Shayk. Successivamente, il 8 giugno del 2017, diventa padre di due gemelli, un maschio di nome Mateo e una femmina di nome Eva, nati tramite madre surrogata. Il 12 novembre del 2017, accoglie Alana Martina, sua figlia avuta dalla compagna Georgina Rodriguez, con la quale è legato sentimentalmente dal 2016 e sposato dal 2019. Purtroppo, il 18 aprile del 2022, il calciatore annuncia il decesso prematuro di uno dei due gemelli che la moglie stava partorendo.