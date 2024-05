Clemente Russo: età, carriera, vita privata, moglie, Olimpiadi

Clemente Russo è nato il 27 luglio 1982 a Caserta, da genitori semplici: sua madre era casalinga e suo padre operaio alla Siemens. Cresciuto a Marcianise, fin da giovane ha dimostrato una promettente abilità nel pugilato, conquistando la medaglia di bronzo agli Europei Juniores del 1998.

Nel 2004, ha vinto i Mondiali militari e ha partecipato per la prima volta ai Giochi Olimpici. Tuttavia, ad Atene, non è riuscito a raggiungere i risultati sperati. Il suo successo è arrivato in seguito: nel 2005 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria, mentre nel 2007 si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo Dilettanti a Chicago.

Carriera

Nel 2008, Clemente Russo ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino, conquistando la medaglia d’argento dopo essere stato sconfitto in finale dal russo Rachim Cakchiev. È stato scelto come portabandiera della Nazionale italiana durante la cerimonia di chiusura il 24 agosto. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, tanto che è stato immortalato in un articolo di Roberto Saviano pubblicato sull'”Espresso” e successivamente nel libro “La bellezza e l’inferno”. Grazie al successo olimpico, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il suo profilo pubblico è cresciuto notevolmente, tanto che nell’autunno del 2008 è stato selezionato come concorrente del reality show “La talpa”, trasmesso da Italia 1, dove si è classificato al secondo posto.

Nel 2009, Russo ha accettato il ruolo da protagonista nel film “Tatanka”, ispirato allo scritto di Saviano. Tuttavia, questa scelta ha comportato la sua sospensione dalla Polizia di Stato per l’intero periodo di tempo dedicato alle riprese.

Il 2012 è stato un anno ricco di avvenimenti per Russo: ha cambiato squadra, passando dalle Fiamme Oro alla Polizia Penitenziaria, ed è tornato in televisione su Italia 1 come presentatore del programma “Fratello maggiore”, dedicato ad aiutare giovani con problemi di disciplina a migliorare il loro comportamento.

Nel 2013, Clemente Russo ha continuato a dimostrare il suo impegno sia sul ring che sul piccolo schermo. Ha condotto il programma “Colorado… a rotazione!” insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini, mentre ha ottenuto un importante successo nel mondo del pugilato conquistando la medaglia d’oro all’AIBA World Boxing Championships nella categoria dei pesi massimi, diventando così il nuovo campione del mondo di categoria.

Grande Fratello ed Isola dei Famosi

Nel 2014, è stato inviato del programma televisivo “Mistero”, mentre nel 2015 ha pubblicato la sua autobiografia intitolata “Non abbiate paura di me”. Poi, nel 2016, ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ma è stato espulso poco dopo a causa di alcuni commenti inappropriati su Simona Ventura.

Nel 2019, insieme alla moglie Laura Maddaloni e ai cognati, ha fondato il centro di alta specializzazione sportiva “Clemente Russo and Maddaloni Brothers”. A partire dal 2021, è diventato inviato de “Le Iene”, mentre nel 2022 ha partecipato insieme alla moglie al reality show “L’Isola dei Famosi”.

Clemente Russo: vita privata

Nel 2005, durante i XV Giochi del Mediterraneo ad Almería, in Spagna, Clemente Russo incontra Laura Maddaloni, una judoka italiana. Entrambi partecipano alle gare e salgono sul podio. Laura Maddaloni proviene da una famiglia legata al judo: suo padre, Giovanni Maddaloni, è un noto allenatore di judo, mentre i suoi fratelli, Pino e Marco Maddaloni, sono anch’essi judoka di successo.

Dopo aver coltivato la loro relazione, la coppia si sposa il 29 dicembre 2008 presso l’Abbazia di San Gennaro a Cervinara. Da allora, sono nate tre figlie: Rosy nel 2011 e le gemelle Jane e Janet nel 2013.