Massimo Giletti: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Massimo Giletti ha trascorso la sua infanzia a Torino, dove ha completato il liceo classico e successivamente si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con il massimo dei voti, 110 e lode. Tuttavia, ha deciso di seguire la sua passione per il giornalismo e, a partire dal 1988, ha iniziato a lavorare come inviato per “Mixer”, un programma di attualità trasmesso da Rai 2.

Massimo Giletti chi è

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 marzo 1962, terzogenito della famiglia proprietaria dell’azienda tessile Giletti SpA, fondata nel 1884 dal bisnonno del conduttore. Suo padre, Emilio, prima di dedicarsi alla gestione dell’attività di famiglia, è stato un pilota automobilistico per le scuderie Ferrari e Maserati, un passato che ha segnato la sua vita e quella del figlio.

Negli anni ’90, si è trasferito a Roma, dove ha iniziato a lavorare in televisione come conduttore per programmi come “Mattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia” insieme a Paola Perego fino al 1996, e successivamente per “I fatti vostri” dallo stesso anno.

Carriera

Dal 2002, ha raggiunto la popolarità grazie alla conduzione del programma pomeridiano “Casa Raiuno” per due stagioni, oltre alla sua partecipazione all’evento benefico “Una voce per Padre Pio”.

A partire dalla stagione 2004/2005, Massimo Giletti è stato chiamato a condurre “Domenica In” insieme a Mara Venier e Paolo Limiti, oltre al segmento “L’Arena”, di cui è diventato il volto simbolo fino al 2013. Ha poi preso parte come giurato a “Ciak… si canta!”, programma condotto da Pupo ed Emanuele Filiberto di Savoia, fino al 2010. Inoltre, ha presentato “Miss Italia nel mondo” e ha continuato a condurre con successo “Una voce per Padre Pio” fino al 2015, affiancato da varie co-conduttrici come Cristina Chiabotto, Maddalena Corvaglia, Daniela Ferolla e altre.

Nel 2012, l’ottava edizione de “L’Arena” ha vinto il Premio Regia televisiva, diventando un programma autonomo l’anno successivo e aggiungendo lo spin-off “Una domenica da leoni”.

Il 2 agosto 2017, dopo quasi trent’anni di esperienza in RAI, Massimo Giletti è passato a LA7, dove ha condotto il nuovo talk-show erede de “L’Arena”, “Non è l’Arena”, ottenendo ottimi ascolti. A partire dal 2020, ha anche condotto “Giletti 102.5”, una trasmissione radiofonica del venerdì mattina su RTL 102.5.

Nell’aprile del 2023, “Non è l’Arena” è stato sospeso improvvisamente, e tra le congetture che cercano di spiegare la chiusura del programma c’è anche un possibile ritorno di Giletti in Rai, ipotizzato per la stagione autunnale. Nello stesso periodo, in seguito a una denuncia presentata dal boss Giuseppe Graviano, si è aperta un’indagine nei confronti del giornalista e della collega Sandra Amurri per diffamazione.

Vita privata

Riservato riguardo alla sua sfera privata, Massimo Giletti ha mantenuto un profilo discreto sul fronte delle relazioni sentimentali. Durante gli anni ’90, si è legato sentimentalmente alla collega Antonella Clerici. Successivamente, ha avuto delle relazioni con la deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti e con la modella Angela Tuccia.

Nel 2022, è stato oggetto di speculazioni riguardo a una presunta storia d’amore con l’attrice Claudia Gerini, ma le voci non hanno mai trovato conferma. L’anno successivo, è stato fotografato dai paparazzi in compagnia della sciatrice Sofia Goggia, alimentando ulteriori speculazioni sulla loro relazione, che però non è stata né confermata né smentita da entrambi.

Nel corso della sua carriera, Giletti ha affrontato varie battaglie e procedimenti disciplinari, inclusi tre sospensioni nel 1998, nel 2005 e nel 2006, per commistione tra attività giornalistica e pubblicità. Nel 2008, si è dimesso dall’Ordine dei Giornalisti a seguito di queste controversie, ma è stato riaccolto dall’Ordine del Piemonte nel 2014. Dal 2020, vive sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute dalla mafia in seguito alle sue inchieste giornalistiche, una testimonianza del suo impegno e della sua determinazione nel perseguire la verità.