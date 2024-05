Daniele De Rossi: età, moglie, figli, altezza, Instagram, barba, padre

Daniele De Rossi è un ex calciatore ed ora allenatore della Roma di grande successo e molto amato dal pubblico. Lui è una delle bandiere del calcio italiano ed è il quarto giocatore per numero di presenze nella Nazionale di calcio italiana. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Daniele De Rossi, chi è?

Daniele De Rossi nasce a Roma il 24 luglio 1983, ha 41 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Lui è un ex calciatore e dal gennaio 2024 è il nuovo allenatore della Roma, ha preso il posto di Josè Mourinho.

Daniele De Rossi cresce a Ostia, dopo aver vissuto l’infanzia a Livorno insieme al padre Alberto, ex calciatore delle giovanili della Roma. Fin dalla sua giovane età, Daniele mostra una predisposizione naturale per il calcio, ereditata quasi geneticamente, che lo porta a iniziare a giocare sin da piccolo. Inizialmente milita come attaccante nell’Ostiamare e successivamente, nel 2001, si unisce alla squadra della capitale, dando così inizio a una lunga e appassionante storia con il club che durerà quasi due decenni. Con la maglia della Roma colleziona 600 presenze e ne è una delle bandiere storiche.

Con la squadra nazionale italiana, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nel 2006 e ha raggiunto la finale del campionato europeo nel 2012, ottenendo il secondo posto. Nel 2013, ha ottenuto la medaglia di bronzo alla Confederations Cup 2013. Tra i suoi riconoscimenti, spiccano il premio come miglior giovane calciatore dall’Associazione Italiana Calciatori e quello come miglior calciatore italiano. La prestigiosa rivista francese L’Équipe lo ha classificato all’ottavo posto tra i migliori centrocampisti al mondo, mentre nel 2012 è stato incluso nella formazione ideale dell’Europeo 2012.

Ora sta facendo il suo debutto come allenatore. Dal gennaio del 2024 è stato designato con nuovo allenatore della Roma.

La vita privata del calciatore

Daniele De Rossi ha sempre mantenuto una forte riservatezza riguardo alla sua vita personale. Il giocatore ha celebrato due matrimoni nel corso della sua vita. Il primo, avvenuto il 18 maggio 2006 con Tamara Pisnoli, ha visto la nascita di sua figlia Gaia il 16 luglio 2005, ma si è concluso con la separazione nel 2009. Nel 2011, De Rossi ha iniziato una relazione con l’attrice Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. La coppia ha celebrato il loro matrimonio il 24 dicembre 2015 nelle Maldive.