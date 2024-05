Memo Remigi: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Emidio Remigi, anche conosciuto come Memo è un iconico cantante nonché compositore e grande conduttore a livello italiano. Oggia andremo vedere di più sulla leggenda vivente di Memo, la sua vita privata e illustre carriera.

Memo Remigi chi è

Memo nasce a Erba il 27 maggio del 1938 e cresce successivamente Como, attualmente vive a Varese e ha 85 anni. Il celebre cantante fu scoperto da Giovanni D’Anzi, dove comincia a esibirsi nei primi anni sessanta. Dopo avere trionfato nel “Festival della canzone di Liegi” con Oui, je sais, conquista un contratto discografico con la Karim, con cui incide i primi 45 giri.

Vita privata

Nel 1963, nel corso di una partita a golf, Memo Remigi conobbe la giornalista e futura moglie Lucia Russo. La coppia comincia presto a frequentarsi e si sposta definitamente nel 1966. Circa dieci anni dopo la relazione tra i due si interrompe bruscamente per colpa delle molteplici scappatelle di Remigi. La coppia infatti si separa e arriva al divorzio nel 1983. Ma, come Remigi racconta spesso nelle interviste, qualche anno dopo lui torna dalla moglie. La coppia si risposa e vive assieme felicemente fino alla morte di lei, arrivata purtroppo nel 2021.

Carriera

Memo Remigi si accosta al mondo della musica nei primi Anni ’60, nel periodo in cui comincia a esibirsi in diversi locali della su provincia natale, Como. Già nel 1960 trionfa, come detto prima,nel Festival della canzone di Liegi e conquista così un contratto con la casa discografica Karim. Svariati sono poi i brani che creaper un’altra interprete italiana, Ombretta Colli, non soltanto quelli che ne fanno la fortuna come creatore dello Zecchino d’oro.

Alla penna di Remigi, difatti, si devono successi quali Basta prendo parto volo via e Un Bambino, brano che riesce a trionfarenell’edizione 1979 del programma. In anni più recenti è invitato fisso di diversi programmi TV, tra cui Propaganda live (dal 2017) e Oggi è un altro giorno (dal 2021). Nell’autunno di quell’anno è poi partecipante della sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Il 22 ottobre 2022, nel corso di una diretta del talk show di Serena Bortone, il musicista si rende protagonista di un episodio sgradito nell’istante in cui poggia la mano sul sedere della cantante e sua collega Jessica Morlacchi.

Per colpa del gesto, ritenuto come molestia, Memo Remigi viene cacciato dalla Rai e lascia pertanto Oggi è un altro giorno. Anche LA7 prende le distanze da lui togliendolo da Propaganda Live mentre Remigi definisce l’avvenuto come “un gesto senza cattiveria, scherzoso, ma certamente inopportuno”.