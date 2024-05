Mario Giordano: età, carriera, vita privata, moglie, malattia

Mario Giordano, giornalista e personaggio televisivo, è nato il 19 giugno 1966 ad Alessandria, quindi attualmente ha 56 anni. Oltre alla sua carriera nel giornalismo e in televisione, Giordano ha condiviso pubblicamente la sua lotta contro la malattia di Parkinson, una condizione che ha affrontato con coraggio e determinazione. Per quanto riguarda la sua vita personale, Mario Giordano è sposato e ha dei figli, ma non sono disponibili informazioni dettagliate riguardo alla moglie e alla sua famiglia. La sua biografia è caratterizzata da una lunga e ricca carriera nel campo del giornalismo, con contributi significativi nel panorama mediatico italiano.

Carriera

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, Mario Giordano ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con il settimanale cattolico “Il nostro tempo” e con “L’Informazione”. Nel 1996, ha iniziato a collaborare anche con “Il Giornale” di Vittorio Feltri. Solo un anno dopo, nel 1997, ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione nella trasmissione “Pinocchio”, condotta da Gad Lerner, dove ha interpretato il ruolo di Grillo Parlante.

Il 4 aprile 2000, ha assunto il ruolo di direttore di “Studio Aperto”, posizione che ha mantenuto fino al 2017. Durante questo periodo, ha anche diretto i contenitori di “Studio Aperto” come “Lucignolo” e “L’alieno”. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di direttore de “Il Giornale” e ha diretto anche il notiziario “TG4” di Rete 4. In seguito, Mario Giordano è stato alla guida di TGcom24, il nuovo canale all-news di Mediaset.

Nel 2018, Mario Giordano ha iniziato a condurre “Fuori dal coro”, un talk show su Rete 4 trasmesso in prima serata, della durata di 190 minuti. Il programma si distingue per una conduzione scenografica esagerata e strategicamente mirata a evidenziare l’indignazione di Giordano verso gli eventi di politica e cronaca che caratterizzano l’Italia. Tra le clip del programma diventate virali, c’è una scena memorabile in cui Giordano sfonda con una mazza delle zucche di Halloween disseminate per lo studio, un gesto emblematico della sua protesta e critica nei confronti della situazione attuale.

Mario Giordano: vita privata

Nel 1991, Mario Giordano ha sposato Paola, e insieme hanno avuto quattro figli: Alice, nata nel 1993, Lorenzo, nato nel 1995, Camilla, nata nel 2003, e Sara, nata nel 2005.

Malattia

La voce sottile di Mario Giordano è il risultato della Sindrome di Klinefelter, una malattia genetica caratterizzata da un’anomalia cromosomica in cui un individuo di sesso maschile possiede un cromosoma X soprannumerario. Tra le caratteristiche riscontrate vi è il tono acuto della voce, che Giordano ha rivelato di aver avuto fin da giovane. Inizialmente, il giornalista ammetteva di essere stato infastidito dal suo tono di voce, ma col tempo lo ha accettato come unico e distintivo. Questa sindrome porta anche a una scarsa presenza di peli facciali.