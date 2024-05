Amadeus: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani è un grande ed iconico presentatore televisivo nonché grande showman e disc jockey italiano. Il suo volto è legato alla Rai e alle tante trasmissioni da lui presentate tra cui il festival di Sanremo. Oggia andremo a vedere di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Amadeus chi è

Amedeo Sebastiani è nato a Ravenna il 4 settembre 1962, oggi ha 61 anni. successivamente quando aveva sette anni si è spostatocon la famiglia a Verona, dove ha cominciato a frequentare la radio dopo aver lavorato, immediatamente dopo la fine della scuola dell’obbligo, come barman e deejay.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Amadeus è stato sposato, dal 1993 al 2007, con Marisa di Martino ed il suo testimone di nozze è stato il collega e amico fraterno Fiorello. Nel 1997 dal loro amore è nata Alice. Nel 2003 il presentatore ha poi incontrato Giovanna Civitillo, una delle vallette de L’Eredità e dalla loro relazione nel 2009 è giunto al mondo Josè Alberto e nel medesimo anno i due si sono sposati solo a livello civile.

Solamente nel 2019 Amadeus ha avuto l’annullamento del primo matrimonio da parte della Sacra Rota e ha potuto prendere in moglie Giovanna Civitillo in chiesa.

Carriera

Amadeus diventa una delle voci di Radio Verona e, dal 1984, di Radio Blu. È proprio successivamente ad un servizio per tale emittente riservato al Festivalbar che viene osservato da Claudio Cecchetto: grazie al talent scout, nel 1986, Amadeus fa il suo grande esordio su Radio Deejay. Una collaborazione che proseguefino al 1994 e permette allo speaker di maturare a livello lavorativo, arrivando a presentare programmi a livello nazionale.

A cominciare dal 2015 presenta il game show Stasera tutto è possibile, che va in onda per tre stagioni ininterrotte, diventatouno dei programmi di prima serata di RaiUno più amati dal pubblico, facendo censire ottimi ascolti. Altrettanto esito positivo ottiene con I Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda a partire dal 2017. Dal 2020 al 2022 Amadeus è poi presentatore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, al fianco delsempre presente collega e amico Fiorello.

La Rai conferma poi il conduttore anche per le edizioni del 2023 e del 2024. Nel frattempo, dagli inizi del 2022 Amadeus è anche presentatoredello speciale Affari tuoi – Formato famiglia, in onda su Rai 1 il sabato sera e con la complicità di Giovanna Civitillo. Nel 2023 Amadeus abbandona il programma I Soliti Ignoti per passare alla presentazione del super game show Affari tuoi.