Silvio Berlusconi: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Silvio Berlusconi è stato un iconico imprenditore e politico italiano. Il cavaliere così soprannominato è stato anche quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e fondatore del gruppo Fininvest. Oggi andremo a vedere di più su quella che è stata una vita privata molto continua e la sua celebre carriera.

Silvio Berlusconi chi è

Silvio Berlusconi nacque nel capoluogo lombardo di Milano nel 1936. Sempre qui consegue la maturità classica e poi consegue anche la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Terminato così il percorso di studi nel 1961, Berlusconi si getta poi nel mondo imprenditoriale, riservandosi dapprima al settore edilizio e immobiliare.

Vita privata

Nel 1964 Silvio Berlusconi conobbe Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, che prende in moglie l’anno dopo. Da tale primo matrimonio il politico arrivano i figli Maria Elvira e Pier Silvio, nati nel 1966 e 1969. Nel 1980 poi conobbe l’attrice Veronica Lario, con cui comincia presto una relazione extraconiugale. Nel 1990 la coppia si sposa con rito civile e nel frattempo ha messo al mondo i figli Barbara, Eleonora e Luigi, nati nel 1984, 1986 e 1988. Nel 2021 dopo aver divorziato ancora, l’ex premier si fidanza con la showgirl Francesca Pascale, dal quale si distacca poi alla fine del 2019.

Dall’anno seguente frequenta Marta Fascina, grande esponente di Forza Italia. Nel 2022 i due si sposano in una cerimonia molto simbolica che non ha valore giuridica. La deputata resta con lui fino alla sua morte e l’ex premier la inserisce nel testamento.

Carriera

A cominciare dagli Anni ’80 entra poi nel settore televisivo. Qui riesce a rimetter in sesto canali preesistenti che prendono poi il nome di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dà così nascita al network Mediaset, in grado di fare concorrenza alla RAI. Nel 1986 poi diviene proprietario della squadra di calcio A. C. Milan e rimane in carica per trent’anni, fino alla vendita nel 2017. Nel 1991 all’opposto acquista la quota di maggioranza del gruppo editoriale Arnoldo Mondadori e diviene così il primo editore di libri e ciclici d’Italia.

Nel gennaio 1994 Berlusconi manifesta dunque la sua “discesa in campo” e crea un nuovo partito di centrodestra: Forza Italia. Alla guida di Forza Italia, Berlusconi fa nascere quattro governi e ricopre per tre volte la carica di Presidente del Consiglio: nell’anno 1994/1995, tra il 2001 e il 2006 e successivamente tra il 2008 e il 2011. Il 12 giugno 2023 Silvio Berlusconi viene a mancare all’ospedale San Raffaele di Milano dopo mesi di guerra contro una leucemia mielomonociticacronica.