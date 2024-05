Leonardo Bonucci: chi è, età, moglie, figli, dove gioca

Leonardo Bonucci è un calciatore italiano di grandissimo successo e molto amato, è stato per anni uno dei simboli della nazionale di calcio italiana. Ha giocato per molti anni nella Juventus prima di lasciare il calcio italiano. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Leonardo Bonucci, chi è?

Leonardo Bonucci, nato il 1° maggio 1987 a Viterbo, è un celebre giocatore di calcio, è stato difensore nella squadra della Juventus per molti anni e la squadra nazionale italiana, vincitore dell’Europeo nel 2021. Ha 37 anni ed è del segno zodiacale del Toro.

Cresciuto nel cuore di Viterbo, nel suggestivo quartiere di Pianoscarano, Bonucci è il secondo di due fratelli. Suo fratello maggiore, Riccardo, ha giocato a livello professionistico con la Viterbese in Serie C1 e in squadre dilettantistiche della provincia.

Nel corso della sua illustre carriera, ha conquistato 9 titoli di Serie A, uno con l’Inter e 8 con la Juventus, aggiudicandosi anche quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe di Lega. Oltre a ciò, ha raggiunto due finali di Champions League e ha ottenuto il trionfo agli Europei con la nazionale italiana. Considerato uno dei difensori più talentuosi della sua generazione, si è piazzato al 14º posto nella classifica del Pallone d’oro. Attualmente gioca nel Fenerbahçe, ed è uno dei protagonisti del calcio turco.

La vita privata del calciatore

Leonardo Bonucci è sposato con Martina Maccari, si sono conosciuti nel 2008 per via telefonica e non è stato esattamente amore a prima vista.

I due hanno avuto due figli, Lorenzo e Matteo: il primogenito nel 2012 e il secondogenito nel 2014. Ed è stato proprio il giovane Matteo a attraversare un periodo di grave crisi nel 2016: a soli tre anni, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un’ernia inguinale, rivelando solo in quel momento la presenza di una patologia acuta.

“Nel momento in cui si preparava per l’operazione, Matteo ci ha sorpreso imitando il ruggito di un leone, come se volesse trasmettere coraggio non solo a se stesso, ma anche a noi. Dopo l’intervento, ho preso il suo orsacchiotto bianco, mi sono seduto in un angolo della stanza e ho avuto una conversazione con Dio: ‘Sia fatta la tua volontà’, ho detto, ‘ma non dimenticare che è solo un bambino'”, ha condiviso Leonardo Bonucci in un’intervista, rivivendo quel momento di grande difficoltà.