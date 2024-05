Leonardo Pieraccioni: età, moglie, ex, figlia, fidanzata, film – Tutto su di lui

Leonardo Pieraccioni è un attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista e scrittore italiano di grandissimo successo e molto apprezzato dal pubblico. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Leonardo Pieraccioni, chi è?

Leonardo Pieraccioni nasce a Firenze il 17 febbraio 1965, ha 59 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Fin da giovanissimo lui è stato appassionato di cinema e recitazione.

Dopo aver sperimentato su circuiti locali e fatto un’apparizione sul piccolo schermo con Rai nel programma “Il piacere dell’estate” nel 1988, Leonardo Pieraccioni si immerge nel mondo televisivo con “Vernice fresca” su Cinquestelle, formando un trio con Carlo Conti e Giorgio Panariello. Successivamente, si fa spazio su Italia 1 con “Deejay Television” dal 1989 al 1990, mostrando il suo talento comico come Zeba. Dopo anni di successo sui palcoscenici toscani, conquista l’attenzione del cinema nazionale con il suo primo ruolo nel 1991 in “Zitti e buoni” grazie ad Alessandro Benvenuti. Passa poi a ruoli per Vito Zagarrio e Oldoini prima di debuttare come regista con “I laureati”, una commedia girata nella sua Firenze nata dalle sue esperienze teatrali.

Il successo è tale che progetta subito un altro film, “Il ciclone”, che si rivela un trionfo al botteghino e gli frutta premi della critica. Seguono successi come “Fuochi d’artificio”, “Il pesce innamorato” e “Il principe e il pirata”, mantenendo il suo stile con un leggero cambio di rotta verso il buddy movie. Fino a “Una moglie bellissima” (2007), Pieraccioni continua a conquistare il pubblico con la sua commedia romantica. Anche se negli anni successivi il suo gradimento diminuisce, continua a ottenere risultati accettabili. Dopo quattro anni di pausa, ritorna nel 2022 come regista e protagonista di “Il sesso degli angeli”, una commedia leggera con Sabrina Ferilli e Massimo Ceccherini.

La vita privata dell’attore toscano

Leonardo Pieraccioni è stato a lungo legato a Laur Torrisi, conosciuta e diventata nota grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Dal loro amore è nata una figlia di nome Martina, che è nata nel 2010 ed ora ha 14 anni. Il loro amore è poi giunto al capolinea dopo 7 anni di amore.

Dal 2018 l’attore toscano ha una compagna di nome Teresa Magni, che è lontana ed estranea al mondo dello spettacolo. La donna ha una figlia nata da una precedente relazione.